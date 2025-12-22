Selvaggia Lucarelli, la bordata finale a Barbara D’Urso dopo Ballando con le stelle: “Come Chiara Ferragni” La giudice ha commentato l’ultima edizione dello show di Milly Carlucci scagliandosi di nuovo contro l’ex conduttrice Mediaset: “Illusa di essere ancora padrona”

Selvaggia Lucarelli-Barbara D’Urso era uno dei confronti più attesi di questa edizione di Ballando con le Stelle e, in effetti, si è rivelato tale. La 20esima edizione dello show di Milly Carlucci è andata in archivio lo scorso sabato ma, come da copione, le discussioni non sono certo terminate con la finalissima e la vittoria di Andrea Delogu, anzi. Nella sua ultima newletter Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare di questa stagione e proprio dell’esperienza da concorrente di Barbara D’Urso, criticata apertamente e paragonata anche a Chiara Ferragni. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli di nuovo contro Barbara D’Urso

Lo scorso sabato è calato il sipario sulla 20esima edizione di Ballando con le Stelle, che ha visto il trionfo di Andrea Delogu (in coppia con Nikita Perotti) e un ottimo terzo posto per Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, alle spalle di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Durante le premiazioni anche Selvaggia Lucarelli si è complimentata con ‘Carmelita’ per il terzo gradino del podio raggiunto, definito "meritato". Le due ‘nemiche’ sono state tra le protagoniste indiscusse di questa stagione di Ballando, anche e soprattutto a suon di frecciate più o meno dirette (fino allo sfogo di Selvaggia sulle lamentele della concorrente e il suo cachet stellare) che sembravano essere rientrate. Andata in archivio questa 20esima edizione dello show di Milly Carlucci, però, la giudice e giornalista è tornata all’attacco. Nell’ultima newsletter, infatti, Selvaggia è tornata a parlare di Ballando e di Barbara D’Urso e lo ha fatto senza peli sulla lingua.

Le accuse e il paragone con Chiara Ferragni: cosa ha detto

"Una sorta di archetipo del narcisismo. D’Urso non ha mai accettato di essere lì in quel ruolo perché non aveva il controllo del racconto di sé" le parole di Selvaggia Lucarelli, che ha addirittura scomodato la sua ‘arci-nemica’ Chiara Ferragni per fare un paragone con Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. Secondo Selvaggia, infatti, l’ex conduttrice Mediaset non avrebbe mai accettato il suo ruolo di concorrente in un programma, cercando di fatto di essere protagonista soprattutto sui social, dove ha raccontato quasi quotidianamente la ‘sua’ avventura con Pasquale La Rocca, dalle vittorie alle prime difficoltà fino all’infortunio e la finale: "D’Urso non ha fatto che metacommentare sé stessa, creare un suo Ballando, illudendosi di essere ancora padrona del racconto. Che poi era esattamente ciò che faceva Chiara Ferragni: non accettava intermediazioni".

