Selvaggia Lucarelli, bordata ai big di Ballando con le stelle: “Paranoici e complottisti”. Con chi ce l’ha La giurata del dance show di Milly Carlucci ha attaccato alcuni concorrenti sul suo profilo Instagram. Ma non sono mancati i complimenti a Fialdini, Colombari e Delogu.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Selvaggia Lucarelli riaccende il dibattito social a pochi giorni dalla finale di Ballando con le Stelle 2025. All’interno delle sue storie Instagram, la giurata del dance show ha risposto alle domande di fan e appassionati, rifilando diverse stoccate ad alcuni ‘big’ del cast di quest’anno. Ma non sono mancati i complimenti a un paio concorrenti d’eccezione, come Andrea Delogu e Martina Colombari. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Selvaggia Lucarelli, la bordata social ai big di Ballando

È bastato un ‘box’ di domande e risposte su Instagram, nel profilo social di Selvaggia Lucarelli, a scatenare il delirio tra i fan di Ballando. La giurata del programma, sempre pronta a stuzzicare e a sollevare un po’ di sana polemica, ha lasciato che fossero gli utenti online a darle il ‘la’. E così, alla domanda di un’utente su come le fosse sembrata questa edizione rispetto alle precedenti, Selvaggia ha tagliato corto: "Lo show lo scorso anno era davanti alle telecamere, quest’anno forse più dietro. Alcuni sono stati molto schermati dal proprio personaggio o inutilmente paranoici e complottisti. Alcuni, non tutti, ma hanno molto condizionato ‘il colore’ di questa edizione".

Pur precisando che non tutti si sono comportati così, Lucarelli ha lasciato intendere che una parte del cast avrebbe vissuto l’esperienza con sospetti e strategie. Un riferimento che il pubblico social ha collegato ad alcuni volti di spicco di questa stagione, in primis all’arcinemica di Selvaggia, Barbara D’Urso.

Il giudizio positivo su Fialdini, Colombari e Delogu

Ma non tutti i commenti della Lucarelli sono stati velenosi. Ad esempio, quando le è stato chiesto quale personalità tra Colombari, Fialdini e Delogu la colpisse di più, Lucarelli ha replicato con onestà: "Sono tutte dominate da forze contrastanti, secondo me. Andrea è empatica e ambiziosa, Martina è tenace e fragile, Francesca è luminosa e complessa". Selvaggia ha quindi riconosciuto personalità ricche di sfumature, capaci di tenere la scena ma anche attraversate da contraddizioni. Tutte e tre, del resto, sono tra i volti più amati e discussi di questa edizione, e due di loro – Fialdini e Delogu – hanno già staccato il pass per la finalissima del sabato sera di Rai 1.

E i complimenti di Selvaggia non sono finiti qui. Perché a un’altra domanda su chi, quest’anno, avrebbe dimostrato di incarnare meglio il ‘senso dello show’, la giurata ha fatto alcuni nomi precisi: "Fialdini, Delogu, Fognini, Convertini sono stati molto interessanti e generosi nelle dinamiche dello show, per dire". E infine, non ha esitato a smentire chi criticava Colombari perché troppo piena di sé. "È stata Miss Italia a 16 anni", ha concluso la Lucarelli, "è cresciuta nell’ambiente più crudelmente competitivo che si possa immaginare a quella età. Probabilmente le è rimasto quell’approccio, ma a me è simpatica e merita la finale".

