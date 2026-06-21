Ballando con le Stelle, spunta il sostituto di Selvaggia Lucarelli: chi prenderà il suo posto. L'ipotesi sulla nuova giuria Selvaggia Lucarelli non sarà più la giurata di Ballando con le Stelle, ed ecco chi potrebbe prendere il suo posto. Spuntato il primo nome

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Selvaggia Lucarelli sarà nel cast dell’Isola dei Famosi 2026 in qualità di conduttrice. L’ex giurata di Ballando con le Stelle sta infatti già registrando le puntate nelle Filippine e, nell’attesa di rivedere i tradizionali appuntamenti con lo storico programma di Milly Carlucci, si sta già pensando a chi potrà essere il sostituto di Lucarelli nella giuria del talent show di Rai 1.

Tra i tanti nomi papabili, si sta ad esempio parlando di Barbara D’Urso, che potrebbe tornare sul piccolo schermo dopo anni di assenza e dopo l’addio a Mediaset. Tra i personaggi in ballo ci sarebbe però anche Alberto Matano.

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Chi prende il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Alberto Matano è già presente, da qualche anno, nel cast del programma di Milly Carlucci ma come detentore del Tesoretto, oltre che voce fuori campo che commenta le varie performance in programma. La sua presenza nel programma è stata tra l’altro molto amata dal pubblico a casa e, secondo alcune indiscrezioni pubblicate su La Stampa, potrebbe essere proprio lui il sostituto di Selvaggia Lucarelli.

Al momento non c’è ancora alcuna conferma a riguardo, anche perché si tratta di voci che sono circolate ancor prima dell’annuncio ufficiale del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Si dice però che Matano potrebbe essere la persona giusta per ricoprire il ruolo di giurato, data la sua compostezza e la sua neutralità nel dare i giudizi ai concorrenti che ogni anno si sfidano e partecipano a questa avventura televisiva.

I nuovi progetti televisivi di Alberto Matano

Nel frattempo, il conduttore de La Vita in Diretta potrebbe già avere in programma nuovi progetti. Oltre al programma pomeridiano di Rai 1, potrebbe infatti capitanare anche un nuovo slot nel palinsesto Rai. Pare che per lui sia stato pensato un programma in prima serata, che potrebbe andare in onda il mercoledì sera e che avrebbe al centro la tematica delle emozioni. Si tratterebbe infatti di uno show emotional ispirato al Surprise Suprise che, qualche tempo fa, avrebbe dovuto presentare Barbara D’Urso ma che alla fine non è mai stato ufficializzato.

I palinsesti Rai saranno ufficializzati il prossimo 3 luglio, giorno in cui i vertici dell’azienda di Viale Mazzini annunceranno tutti i programmi in serbo per la prossima stagione televisiva. Dopodiché, ci sarà anche il tradizionale Blue Carpet con i più noti personaggi Rai che sfileranno per rispondere a tutte le domande poste dai giornalisti e per scattare qualche fotografia.

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