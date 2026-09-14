Selvaggia Lucarelli, perché non era al matrimonio di Ilary Blasi: “Se mi avesse invitata…”. Il motivo svelato L’opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto chiarezza sul mancato invito alle nozze della collega con Bastian Muller con una battuta spiazzante

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Le nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller hanno catalizzato l’attenzione del mondo della cronaca rosa italiana nel weekend, non soltanto per la cornice esclusiva scelta dalla coppia, ma anche per le indiscrezioni circolate nei giorni precedenti sulla presunta lista degli invitati. Tra i nomi indicati figurava anche quello di Selvaggia Lucarelli, che ha però deciso di fare chiarezza sulla sua presenza a Ravello con la consueta ironia. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Ilary Blasi, il matrimonio blindato e gli invitati vip

Il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller celebrato domenica 13 settembre 2026 a Ravello si è svolto all’insegna della massima riservatezza. L’evento, organizzato lontano da occhi indiscreti, ha attirato comunque l’interesse di cronisti e curiosi, soprattutto per la possibile partecipazione di numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Nei giorni scorsi erano infatti emersi diversi nomi, tra cui Michelle Hunziker, Cesara Buonamici, Gerry Scotti, Giulio Berruti e Selvaggia Lucarelli. Alla fine, però, la realtà sarebbe stata molto diversa dalle anticipazioni. Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, l’unico volto televisivo noto effettivamente individuato tra gli invitati sarebbe stato quello di Silvia Toffanin, legata alla sposa da una lunga amicizia. La cerimonia avrebbe quindi mantenuto un carattere prevalentemente privato, con la presenza concentrata su familiari e amici più vicini alla coppia. Dopo i festeggiamenti, il programma avrebbe previsto anche un momento conviviale conclusivo, in concomitanza con gli adempimenti ufficiali legati alle nozze.

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La risposta ironica di Selvaggia Lucarelli

A smentire personalmente una delle indiscrezioni più curiose ci ha pensato direttamente Selvaggia Lucarelli. L’opinionista ha condiviso sui social l’articolo del Corriere che la indicava tra le possibili presenze al matrimonio, accompagnandolo con una battuta che non lascia spazio a interpretazioni: "Se Ilary mi avesse invitata al matrimonio alle 12:00 avrei già pubblicato il reportage nella mia newsletter e alle 12:15 avrei già messo il suo bouquet su Vinted. E alle 12:18 Michelle (Hunziker, ndr) mi avrebbe già spalmato la panna della torta di nozze sulla faccia. Per questo prudentemente non mi ha invitata" ha scherzato Selvaggia. L’incontro tra le due, tuttavia, è soltanto rimandato. Lucarelli e Blasi saranno infatti nuovamente fianco a fianco davanti alle telecamere di Canale 5. Entrambe saranno protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip, dove l’ormai ex giudice di Ballando con le Stelle sarà opinionista insieme a Cesara Buonamici.

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