Selvaggia Lucarelli asfalta Barbara D’Urso a Ballando, la sua verità: “Centinaia di migliaia di euro e si lagna” La giudice dello show di Milly Carlucci si è scagliata contro la conduttrice, svelando tutti i privilegi di cui godrebbe dietro le quinte

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Era uno degli ‘scontri’ più attesi di questa edizione di Ballando con le Stelle e ora il rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso si è definitivamente acceso. Dopo le frecciate prima dell’inizio dello show di Milly Carlucci, infatti, la giudice ha aggiunto il carico da novanta scagliandosi contro la conduttrice nella sua newsletter ‘Vale tutto’. Selvaggia ha svelato alcuni enormi privilegi di cui ‘Carmelita’ godrebbe dietro le quinte di Ballando, invitandola a non fare del vittimismo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli demolisce Barbara D’Urso: la verità e i privilegi dietro le quinte

Barbara D’Urso si sta godendo il successo nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle (dove ha conquistato il primo posto in classifica e il tesoretto di +50 punti insieme al suo maestro Pasquale La Rocca), ma probabilmente per sabato prossimo dovrà prepararsi a un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli. La giudice dello show di Milly Carlucci, infatti, ha criticato duramente l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque nella sua newsletter ‘Vale tutto’, rivelando alcuni segreti sulla sua avventura a Ballando. "Se trovava umiliante mettersi le scarpe da ballo e farsi giudicare poteva serenamente starsene a casa (…) non l’ha costretta Milly" ha tuonato Selvaggia, facendo riferimento a una storia Instragram ricondivisa da Barbara D’Urso in cui si parlava delle sue difficoltà psicologiche nell’affrontare le puntate settimanali e i giudizi su Rai 1: "Si sente demolita psicologicamente per due palette".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La giornalista e giudice di Ballando, insomma, non le ha certo mandate a dire a ‘Carmelita’. "Oltre ad avere la media voti più alta di Ballando, oltre ad aver ricevuto critiche e complimenti come tutti, è lì in una condizione di privilegio assoluto" ha aggiunto Selvaggia, svelando: "Ha tutta una serie di altri privilegi chiesti e ottenuti dalla produzione e che nessuno ha mai avuto a Ballando, neppure Wanda Nara. Dal trucco e parrucco personali (e non interno Rai), a un camerino in un’altra area rispetto agli altri, a una mega-casa e così via". La compagna di Lorenzo Biagiarelli è tornata a parlare anche del cachet stellare che Barbara D’Urso avrebbe incassato per prendere parte alla 20esima edizione del programma: "È pagata centinaia di migliaia di euro, dunque sarei prudente nel buttarmi sul vittimismo (…) Credo che sarebbe pieno di volontari disposti a farsi dire da Mariotto ‘che noia’ per mezzo milione di euro o quello che è".

La bordata sull’addio a Mediaset

Selvaggia Lucarelli ha concluso con una frecciata a Barbara D’Urso riguardo il suo passato, sottolineando come la sua condizione di privilegio assoluto non sarebbe altro che figlio di un’altra epoca televisiva, costatale forse la sua posizione in Mediaset: "Io fossi al posto suo inizierei a pensare che da Mediaset è stata mandata via perché non voleva capire che una certa tv stava morendo e ha voluto tenerla in vita artificialmente (…) non è mai stata un povera disoccupata, ma una milionaria che è stata ferma un anno e mezzo".

Potrebbe interessarti anche