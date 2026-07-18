Selvaggia Lucarelli, arrestato il suo presunto cyber stalker e di altri vip: anni di attacchi online e siti per diffondere accuse Dalle presunte campagne diffamatorie contro l'influencer e opinionista fino agli attacchi rivolti a cardinali e giornalisti: per un informatico di 46 anni scattano gli arresti domiciliari.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’accusa è pesante e racconta una vicenda che, secondo gli inquirenti, sarebbe andata avanti per diverso tempo attraverso blog, siti internet e profili social creati con l’obiettivo di colpire persone e istituzioni. Al centro dell’inchiesta c’è Giuseppe Macario, 46 anni, dipendente del Ministero della Difesa attualmente sospeso dal servizio, raggiunto da un provvedimento di arresti domiciliari con accuse che comprendono cyber stalking e diffamazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra le persone finite nel mirino ci sarebbero anche Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli, oltre a esponenti del mondo accademico e religioso e al giornalista Rai Leonardo Metalli.

Il cyber stalker di Selvaggia Lucarelli e le accuse della Procura

L’inchiesta coordinata dalla Procura ipotizza che l’uomo abbia costruito nel tempo una vera e propria attività di denigrazione online, utilizzando piattaforme web e blog creati appositamente per pubblicare contenuti ritenuti offensivi o diffamatori. Gli investigatori sostengono che il presunto schema sarebbe stato utilizzato almeno dal 2022 e avrebbe avuto come obiettivo principale l’Università Lumsa, alcuni suoi docenti e figure di vertice dell’ateneo. Nella ricostruzione accusatoria vengono citati anche due cardinali che nel corso degli anni hanno ricoperto ruoli di rilievo all’interno dell’università. L’elemento che colpisce maggiormente è la presunta sistematicità degli attacchi, con la creazione di siti internet che, una volta individuati o chiusi, sarebbero stati sostituiti rapidamente da nuove piattaforme contenenti materiale analogo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il caso di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Uno dei filoni investigativi riguarda proprio Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Secondo la Procura, il 46enne avrebbe pubblicato numerosi contenuti denigratori nei confronti della coppia attraverso il social X e altri canali online. Gli atti dell’indagine parlano di decine di episodi contestati. In particolare, Lucarelli sarebbe diventata bersaglio degli attacchi dopo aver espresso dubbi in merito alla lista elettorale "Free Flights to Italy", con la quale Macario si era candidato alle elezioni del 2018. Tra le espressioni attribuite all’indagato compaiono anche affermazioni particolarmente dure nei confronti della giornalista, definita "una truffatrice", mentre Biagiarelli sarebbe stato descritto con parole offensive riguardanti la sua attività professionale.

Anche un giornalista Rai tra le presunte vittime

Nella vicenda compare inoltre il nome di Leonardo Metalli. Secondo l’ipotesi accusatoria, il giornalista sarebbe stato preso di mira dopo aver affrontato pubblicamente, con documentazione e verifiche, alcuni aspetti legati alla candidatura della lista elettorale promossa da Macario. Gli inquirenti ritengono che anche in questo caso siano stati utilizzati strumenti digitali e contenuti online per screditare il professionista. L’arresto rappresenta un passaggio importante nell’indagine, ma il procedimento giudiziario è ancora nelle sue fasi preliminari e sarà la magistratura a stabilire eventuali responsabilità definitive. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche