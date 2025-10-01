Selvaggia Lucarelli, Alba Parietti spara a zero contro la giudice di Ballando: "Ha un problema serio" Tra la giudice e l'ex concorrente di Ballando non corre ancora buon sangue: "Pure Fabrizio Frizzi minacciò di querelarla".

I livori tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli sono roba vecchia. Tra le due donne, protagoniste in tribunale in passato per accuse di diffamazione l’una nei confronti dell’altra, non scorre di certo buon sangue e l’ultima ospitata dell’attrice a La Volta Buona ne è la conferma. Oggi, mercoledì 1° ottobre, Parietti è stata ospite nel salotto di Caterina Balivo dove ha fatto alcune dichiarazioni sulla giudice di Ballando, da cui di certo non traspare simpatia, seppure abbia ammesso di riconoscerle tante qualità: "È una bravissima giornalista, ha una dialettica straordinaria ed è una bellissima donna, sa stare in video e se fossi una conduttrice la prenderei nel mio programma". Nonostante queste parole, però, l’ex concorrente del dancing show del 2017, ha ammesso che lei e Selvaggia non potrebbero mai essere amiche.

Alba Parietti tuona (ancora) contro Selvaggia Lucarelli e difende Barbara D’Urso

Dopo aver ricordato gli anni in tribunale a accusarsi a vicenda con Selvaggia Lucarelli, Alba Parietti a La Volta Buona ha ribadito come tra lei e la giudice di Ballando non ci sia un buon rapporto e non siamo nemmeno mai riuscite a chiarirsi: "Nei miei confronti ha un problema serio perché ci siamo querelate e il giudice ha chiesto pure di ritirare le cause e lei non ha accettato, abbiamo intasato le aule di tribunale per cinque anni per una causa ridicola. In 50 anni di televisione non mi è mai successo di prendere una denuncia penale o civile da un collega".

Tornando poi su Ballando, dove fu concorrente nel 2017, Parietti ha voluto anche esprimere la sua solidarietà nei confronti di Barbara D’Urso, criticata proprio da Selvaggia dopo la sua esibizione: "Barbara era in un momento delicatissimo sabato scorso. Una donna di 68 anni che si rimette in gioco e si esibisce a mezzanotte e mezza con la tensione, lei ha commentato le faccine. (…) Quelle non sono opinioni ma sono offese. E lo dico da fan di Ballando con le Stelle, non mi perdo una puntata. Ma i concorrenti sono esseri umani, non pupazzi".

Poi, parole di sostegno anche per Nancy Brilli: "Anche termini orripilante, orribile…I termini usati nei confronti di Nancy Brilli… È un gioco al massacro che non mi piace…". Infine, ricordando un retroscena del passato, sempre con Lucarelli protagonista, ha svelato: "Una cosa che ricordo che pure con Fabrizio Frizzi, che è una persona con cui era quasi impossibile avere una discussione…Lui ad un certo punto minacciò di querelarla…Questo è scritto dappertutto eh…Non me lo sono inventata io…".

