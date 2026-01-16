Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello: “Solo se Ilary Blasi...”, la smentita e la verità su Biagiarelli
La giornalista smentisce la voci su una maxi proposta Mediaset per portarla come opinionista al Grande Fratello e chiarisce il ruolo del compagno Lorenzo Biagiarelli
Selvaggia Lucarelli interviene per fare chiarezza sulle voci che la davano a un passo dal Grande Fratello. La giornalista di Civitavecchia ha pubblicato un post su Instagram per smentire alcune ricostruzioni giornalistiche filtrate stamattina, che parlavano di una presunta maxi-offerta di Mediaset per convincerla a lasciare Ballando con le stelle e sedersi sulla poltrona di opinionista del reality di Canale 5.
Con tono deciso, Lucarelli ha allontanato i rumors e ha chiarito anche la posizione del compagno, Lorenzo Biagiarelli, indicato come possibile coinvolto nella presunta trattativa.
Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello, la smentita della giornalista
Da giorni il nome di Lucarelli è stato accostato alla nuova edizione del Grande Fratello, prevista per marzo sotto la conduzione di Ilary Blasi. Stamattina erano filtrati dettagli relativi a una presunta maxi-offerta di Canale 5: un cachet di 35mila euro a puntata per Lucarelli, più una rubrica fissa affidata a Biagiarelli in un programma mattutino. Secondo le indiscrezioni, l’unica condizione sarebbe stata l’uscita della giornalista da Ballando con le stelle, programma di Rai 1 in cui è giurata dal 2016.
In serata, però, è stata la stessa Lucarelli a intervenire su Instagram, smentendo con decisione ogni voce di un suo imminente passaggio al reality. In uno screenshot ha riportato i passaggi principali delle indiscrezioni, commentando: "Oh, ci fosse una cosa vera". Poi ha aggiunto:
"Forse sarebbe il caso di fare la minima verifica giornalistica. Va bene fare clickbait inventando contratti prossimi alla firma, condizioni, cachet, ma scrivere che nel pacchetto inesistente richiesto a un editore televisivo ci sia pure una rubrica per il mio fidanzato in qualche programma della mattina (dove, poi?) è roba da miserabili. Detto ciò, il Grande Fratello lo faccio solo se Ilary Blasi ci prova con me."
Anche da Libero Magazine è arrivata una conferma da una fonte interna altamente qualificata: al momento, la trattativa è ferma e le cifre riportate non sono veritiere. Così come è infondato l’ipotetico coinvolgimento di Lorenzo Biagiarelli.
