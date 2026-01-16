Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello: “Solo se Ilary Blasi...”, la smentita e la verità su Biagiarelli

La giornalista smentisce la voci su una maxi proposta Mediaset per portarla come opinionista al Grande Fratello e chiarisce il ruolo del compagno Lorenzo Biagiarelli

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ilary Blasi - Selvaggia Lucarelli
Mediaset Infinity

Selvaggia Lucarelli interviene per fare chiarezza sulle voci che la davano a un passo dal Grande Fratello. La giornalista di Civitavecchia ha pubblicato un post su Instagram per smentire alcune ricostruzioni giornalistiche filtrate stamattina, che parlavano di una presunta maxi-offerta di Mediaset per convincerla a lasciare Ballando con le stelle e sedersi sulla poltrona di opinionista del reality di Canale 5.

Con tono deciso, Lucarelli ha allontanato i rumors e ha chiarito anche la posizione del compagno, Lorenzo Biagiarelli, indicato come possibile coinvolto nella presunta trattativa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello, la smentita della giornalista

Da giorni il nome di Lucarelli è stato accostato alla nuova edizione del Grande Fratello, prevista per marzo sotto la conduzione di Ilary Blasi. Stamattina erano filtrati dettagli relativi a una presunta maxi-offerta di Canale 5: un cachet di 35mila euro a puntata per Lucarelli, più una rubrica fissa affidata a Biagiarelli in un programma mattutino. Secondo le indiscrezioni, l’unica condizione sarebbe stata l’uscita della giornalista da Ballando con le stelle, programma di Rai 1 in cui è giurata dal 2016.

In serata, però, è stata la stessa Lucarelli a intervenire su Instagram, smentendo con decisione ogni voce di un suo imminente passaggio al reality. In uno screenshot ha riportato i passaggi principali delle indiscrezioni, commentando: "Oh, ci fosse una cosa vera". Poi ha aggiunto:

"Forse sarebbe il caso di fare la minima verifica giornalistica. Va bene fare clickbait inventando contratti prossimi alla firma, condizioni, cachet, ma scrivere che nel pacchetto inesistente richiesto a un editore televisivo ci sia pure una rubrica per il mio fidanzato in qualche programma della mattina (dove, poi?) è roba da miserabili. Detto ciò, il Grande Fratello lo faccio solo se Ilary Blasi ci prova con me."

Anche da Libero Magazine è arrivata una conferma da una fonte interna altamente qualificata: al momento, la trattativa è ferma e le cifre riportate non sono veritiere. Così come è infondato l’ipotetico coinvolgimento di Lorenzo Biagiarelli.

Potrebbe interessarti anche

Selvaggia Lucarelli,

Grande Fratello Vip, svelato il cachet da urlo per Selvaggia Lucarelli: c’entrano anche Biagiarelli e Ballando con le stelle

Stando agli ultimi rumor Mediaset avrebbe messo sul piatto una mega offerta per conv...
Selvaggia Lucarelli, tutto pronto per le nozze con Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli, tutto pronto per le nozze con Lorenzo Biagiarelli: c'è la data e la location

Il matrimonio tra la giudice di Ballando e il food blogger si avvicina: "Sarà una gr...
Ilary Blasi - Selvaggia Lucarelli

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli: prima ufficialità e una concorrente che scatenerà il caos

Stando alle ultime indiscrezioni la trattativa per portare la giudice di Ballando a ...
Selvaggia Lucarelli - Valeria Marini

Selvaggia Lucarelli, replica pungente a Valeria Marini: “Sei invidiosa”. Continua la storica querelle

La showgirl e la conduttrice, già reduci da diversi scontri avvenuti in passato, han...
Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli

Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli: "Te la prendi con Corona per Signorini, ma avete fatto peggio". Scatta la querela

Il giornalista attacca la giudice di Ballando e riporta a galla una vicenda archivia...
Selvaggia Lucarelli regina delle newsletter

Grande Fratello, dopo Signorini tutto su Selvaggia Lucarelli: il piano (costoso) per salvare il reality

Il reality dovrebbe tornare regolarmente in onda in primavera (dopo il caso Corona) ...
Selvaggia Lucarelli - Andrea Sempio

Garlasco, lo sfogo di Selvaggia Lucarelli: “Andate dietro a una youtuber”

La giudice di Ballando con le Stelle si è scagliata contro i servizi di Ignoto X di ...
Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso

Ballando con le stelle, la bordata d'addio di Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso: “Come Chiara Ferragni”

La giudice ha commentato l’ultima edizione dello show di Milly Carlucci scagliandosi...
Selvaggia Lucarelli

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli senza filtri su Colombari, Fialdini e Delogu: "Dominate da forze contrastanti"

La giurata del dance show di Milly Carlucci ha attaccato alcuni concorrenti sul suo ...

Personaggi

Francesco Totti

Francesco Totti
Nikita Perotti

Nikita Perotti
Paolo Celata

Paolo Celata
Heather Parisi

Heather Parisi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963