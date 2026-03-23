Selvaggia Lucarelli a tutto reality, tentazioni e colpi di scena dopo il Gf Vip: è tutto "tremendamente hot"

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nuovi "bollenti spiriti" sono pronti a infiammare ancora una volta il catalogo di Netflix. Lana, l’iconico cono tecnologico che tutto vede e tutto punisce, sta per tornare con la seconda stagione di Too Hot To Handle: Italia. L’adattamento italiano del format internazionale di successo, prodotto da Fremantle, promette una nuova ondata di tentazioni, colpi di scena, regole ferree per un gruppo di single pronti a tutto, tranne che a rinunciare al desiderio… e un’ospite speciale e inattesa: Selvaggia Lucarelli, lanciatissima in ambito reality al momento, vista anche la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Una guida d’eccezione: arriva Selvaggia Lucarelli

La vera grande sorpresa di questa edizione, come dicevamo, è il coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista sarà la special guest d’eccezione che avrà il compito di dare il via ufficiale a questo viaggio ai confini della resistenza fisica e psicologica, raccogliendo il testimone del suo predecessore per la prima edizione, Fred De Palma. Con il suo stile pungente e la sua capacità di leggere tra le righe dei comportamenti umani, la Lucarelli accompagnerà il pubblico e i concorrenti nelle fasi iniziali di un esperimento dove il controllo degli istinti è l’unica moneta di scambio per il successo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il meccanismo del reality rimane spietato nella sua semplicità: un gruppo di single "tremendamente hot" viene trasportato in una location da sogno, circondato da ogni comfort e da potenziali partner altrettanto attraenti. Tuttavia, per proteggere il ricco montepremi finale, esiste una condizione imprescindibile: niente sesso e niente effusioni fisiche. Ogni cedimento alla passione comporterà una decurtazione immediata della somma in palio, mettendo alla prova non solo i singoli individui, ma la tenuta dell’intero gruppo.

La sinossi della nuova stagione

Oltre alla componente ludica e provocatoria, Too Hot To Handle: Italia punta a esplorare la possibilità di creare legami che vadano oltre l’attrazione superficiale. Sotto lo sguardo vigile di Lana, i protagonisti saranno spinti a guardarsi dentro, ad affrontare le proprie fragilità e a scoprire se sono capaci di costruire relazioni basate su sentimenti reali e non solo sulla chimica immediata. In arrivo prossimamente solo su Netflix, questa seconda stagione si preannuncia come uno degli appuntamenti più discussi e "caldi" del panorama dei reality italiani.

Questa la sinossi della nuova stagione: Selvaggia Lucarelli sarà la special guest che darà il via a un viaggio tra tentazioni e colpi di scena, in cui i concorrenti dovranno cercare di controllare i loro istinti per arrivare fino alla fine. Un gruppo di single tremendamente hot si ritrova in una location da sogno, ma per vincere il montepremi c’è una condizione: niente sesso. Riusciranno a resistere o cederanno al desiderio?

Potrebbe interessarti anche