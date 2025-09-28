Selena Gomez e Benny Blanco si sono sposati, il matrimonio da sogno Selena Gomez e Benny Blanco dopo una vita da amici si sono innamorati e ora hanno celebrato il loro matrimonio, ecco chi c'era in California.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

IPA

CONDIVIDI

Selena Gomez e Benny Blanco hanno portato a compimento una storia che sembra davvero sia stata scritta dal destino, i due infatti si conoscono da quando erano giovanissimi, entrambi attivi nel mondo dello spettacolo e con un’amicizia che va avanti da quando lei era la star 17enne di Disney Channel. I due hanno spesso ammesso di non ricordare con precisione il loro primo incontro: è come se fossero presenti l’uno nella vita dell’altra da sempre.

Selena Gomez e Benny Blanco matrimonio, da Disney channel all’altare

L’amicizia, però, si è trasformata in qualcosa di più solo nell’ottobre 2023, quando la coppia ha ufficializzato la relazione. Due mesi dopo, a dicembre, la cantante ha reso pubblica la proposta di fidanzamento con un post su Instagram che ha fatto il giro del mondo. "Forever begins now", aveva scritto mostrando un elegante anello di diamanti, simbolo di un amore sbocciato che aveva trasformato la loro amicizia in un sentimento più profondo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non sono mancate le indiscrezioni su presunte crisi: nel maggio 2024 alcune voci parlavano di tradimenti e allontanamenti, ma nessuna delle notizie è mai stata confermata dai diretti interessati. Anzi, la coppia ha scelto di proseguire insieme, blindando la propria storia fino al passo più importante.

Le nozze si sono svolte al resort El Encanto di Santa Barbara, in California, una cornice esclusiva per un matrimonio intimo e circondato dagli amici più cari. A festeggiare con loro c’erano anche Taylor Swift, Paris Hilton e gli attori Martin Short e Ashley Park, colleghi di Selena nella serie Only Murders in the Building. Una cerimonia elegante ma allo stesso tempo sobria, in pieno stile Gomez, che ha voluto vivere il giorno speciale lontano da clamori eccessivi.

L’amore già raccontato in un album

Ma l’amore tra Selena e Benny non si è limitato alla vita privata: nel marzo 2025 i due hanno pubblicato insieme l’album I Said I Love You First, un progetto musicale che racconta in canzoni la loro storia. Il disco ha esordito direttamente al secondo posto della Billboard Hot 200, segnando un record personale per entrambi in termini di vendite nella prima settimana. Tra i brani più ascoltati figurano Sunset Blvd, Call Me When You Break Up, Scared Of Loving You e Younger And Hotter Than Me.

Selena, nelle recenti interviste, ha parlato di Benny Blanco come della "luce della sua vita", definendolo non solo un compagno ma anche il suo migliore amico. Un amore che, ha ammesso, non sarebbe stata pronta a vivere dieci anni fa. "Non potrei essere più entusiasta", ha confidato. Oggi, invece, la popstar si dice finalmente realizzata e felice.

Potrebbe interessarti anche