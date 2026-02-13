I segreti dietro i ritocchi di Elodie, parla Jenny Urtis: "Labbra, naso e fronte, ecco cosa è cambiato" L'esperta di chirurgia torna a dare il suo parere sul volto dei vip. A vincere gli elogi della chirurga è l'icona del pop Elodie: solo complimenti per la cantante.

Negli ultimi tempi il dibattito sull’immagine delle star, sul confine sottile tra naturalezza e intervento estetico e su quanto il pubblico sia ormai abituato a osservare e commentare ogni minimo cambiamento, si è fatto sempre più acceso. Proprio su questa scia si inserisce l’analisi di Jenny Urtis su Elodie, attraverso una nuova puntata del suo format Bisturi Fatale, la rubrica social che da tempo analizza i presunti ritocchi dei personaggi famosi con uno sguardo tecnico ma comprensibile da tutti.

Jenny Urtis non si ferma: il parere schietto su Elodie

Bisturi Fatale è tornato su Instagram con una nuova puntata e, come spesso accade, ha immediatamente acceso la curiosità degli utenti. Jenny Urtis, ex concorrente del GF Vip e volto ormai noto anche al grande pubblico, ha deciso di puntare l’attenzione su Elodie, artista che negli ultimi mesi è diventata la regina indiscussa del gossip oltre che del pop, complice una carriera in continua ascesa e una vita privata spesso finita sotto i riflettori. La cantante è infatti protagonista di voci insistenti che la vorrebbero sempre più vicina alla ballerina Franceska Nuredini. Ma ora sarà la sua evoluzione estetica ha finire sotto la lente d’ingrandimento, piuttosto che quella romantica.

Nel corso della rubrica, Jenny Urtis introduce così l’argomento: "Oggi sotto l’occhio vigile di Bisturi Fatale c’è Elodie, Elodie quindi una voce magnetica, uno stile audace e un’immagine in continua evoluzione, perché di Elodie non possiamo dire che non sia in continua evoluzione, ha cambiato mille stili di trucco, capelli". Entrando più nel dettaglio, Urtis spiega cosa, secondo lei, è cambiato nel volto della cantante: "Cosa è cambiato? Quello che io vedo, sicuramente sono le labbra, perché sono più voluminose, hanno preso un po’ più forma, il naso, in questi anni mi sembra cambiato, mi sembra più affinato, prima era più… forse un po’ più largo, l’arcata sopraccigliare più tirata, la fronte un po’ più distesa quindi può darsi che abbia utilizzato anche del botox".

Il voto da fuoriclasse per Elodie e il parere degli altri esperti

Un passaggio importante del discorso riguarda il giudizio complessivo sugli eventuali interventi. Jenny Urtis sottolinea infatti: "Comunque ha fatto dei ritocchi molto delicati, non ha fatto cose pesanti di chirurgia e, soprattutto, sotto la mano di un chirurgo, sicuramente molto esperto".

Questa lettura trova riscontro anche nelle opinioni di altri professionisti del settore, spesso condivise e commentate sui social. Il dottore dei social Leonardo Ioppolo, ad esempio, ha dichiarato: "Elodie è l’esempio perfetto di come piccoli interventi ben dosati possano accompagnare l’evoluzione di un viso senza alterarne l’identità. Labbra definite ma eleganti, profilo nasale armonizzato e contorni scolpiti con equilibrio. Non è "un volto cambiato". È un volto valorizzato".

Anche il dottor Marco Tanchis, sempre attraverso i suoi canali social, ha espresso una valutazione articolata: "Elodie è uno degli esempi più citati quando si parla di bellezza in Italia. E anche se non è il tipo di risultato che io ricerco nei miei pazienti, trovo interessante analizzarlo. Il suo cambiamento è evidente, ma ben costruito: Mandibola definita, Zigomi pieni e luminosi, Labbra equilibrate, Sguardo più aperto, Pelle glow anche senza trucco. Tutto fa pensare a una medicina estetica fatta con criterio. Non parlo di naturalezza estrema, ma di un equilibrio che ha valorizzato la sua immagine pubblica senza renderla artificiale". Dai pareri di Jenny Urtis e degli altri specialisti emerge un quadro chiaro: Elodie rappresenta un caso emblematico di trasformazione estetica controllata, che ha saputo fare piccoli miglioramenti esaltando la sua naturale bellezza, senza stravolgerla.

