The Batman 2, la star dell'MCU entra nel clamoroso cast e un altro attore torna a mettere i brividi Un noto volto di casa Marvel sta per entrare nell'attesissimo progetto della rivale DC, per completare un cast davvero stellare

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

AnsaFoto

CONDIVIDI

Succose novità riguardo a The Batman 2, attesissimo sequel della pellicola del 2022 diretta da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson nei panni del Crociato Incappucciato: due star si aggiungono al cast, una direttamente da The Apprentice. In lavorazione da lungo tempo, complice anche il ribaltamento del DC Universe da parte di James Gunn, il progetto vedrà la luce l’1 ottobre 2027, salvo ulteriori ritardi o posticipi.

Sebastian Stan in trattative per entrare nel cast di The Batman 2: sarà Due Facce?

Una clamorosa indiscrezione filtra da dietro le quinte di The Batman 2, sequel del film del 2022 diretto da Matt Reeves: Sebastian Stan sarebbe in trattative per unirsi alla produzione. Il volto del Soldato d’Inverno nell’MCU, candidato all’Oscar per The Apprentice, starebbe contrattando per vestire i panni di Harvey Dent/Due Facce, storico villain di Batman. Ciò farebbe seguito all’ingresso nel cast di The Batman 2 di Scarlett Johansson, che presterebbe il volto a Gilda Dent, fidanzata (e moglie, in alcune versioni) proprio di Harvey, nonché villain Holiday.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sebastian Stan non è nuovo al mondo dei Cinecomic, avendo interpretato Bucky Barnes/Soldato d’Inverno nel Marvel Cinematic Universe, ruolo che avrà anche nel prossimo Avengers: Doomsday, in uscita in Italia il 16 dicembre 2026.

Un cast ricchissimo per The Batman 2

Johansson e Stan sarebbero solo le ultime aggiunte a un cast, quello di The Batman 2, già ricchissimo e che vedrà la riconferma di Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Il Pinguino, di Jeffrey Wright in quello del Commissario James Gordon e di Andy Serkis come Alfred Pennyworth, il fedele maggiordomo di casa Wayne. Non solo, però, perché i rumor parlano anche del ritorno di Barry Keoghan nei panni del Joker, vestiti brevemente nel finale di The Batman.

Per Sebastian Stan non sarebbe la prima volta al fianco di Robert Pattinson. I due hanno recitato assieme nel film di Netflix del 2020 The Devil All the Time, pellicola gotica che include nel cast anche Tom Holland.

Potrebbe interessarti anche