Se Non Avessi Mai Visto Il Sole, la nuova serie Netflix promette brividi e passione: quando esce, trama, episodi

Un incontro tra una documentarista e un assassino apre le porte a sogni inquieti e verità sepolte: la nuova sfida romantica e dark di Netflix arriva da Taiwan.

Netflix ha deciso di ‘trasferirsi’ a Taiwan perché sulla piattaforma sta per arrivare Se Non Avessi Mai Visto Il Sole, una serie, firmata dal team creativo di Someday or One Day, che catapulterà gli spettatori in un intreccio di sogni, colpe e destini legati da un filo invisibile. Un mix perfetto di romanticismo, mistero e quel tocco di inquietudine che tanto piace agli spettatori. Non vogliamo dirvi altro, scoprirete tutti i dettagli proseguendo la lettura.

Se Non Avessi Mai Visto Il Sole: trama e cast della nuova serie

E’ proprio cos’, Netflix non si smentisce mai e continua a investire nel mercato asiatico e, dopo il successo di Someday or One Day, torna a Taiwan con Se Non Avessi Mai Visto Il Sole, un thriller romantico dalle atmosfere oniriche e inquietanti. La serie, diretta da Jiang Jizheng e Jian Qifeng e scritta da Lin Xinhui e Jian Qifeng sotto la guida di Ma Yiting, segue Zhou Pin-yu, una giovane documentarista che decide di intervistare in carcere Li Ren-yao, un serial killer accusato di dieci omicidi. Fin dal primo incontro, Pin-yu rimane spiazzata dal comportamento dell’uomo, che appare calmo e innocente, lontano dall’immagine del mostro che si aspettava. Quella notte, la donna sogna Ren-yao e percepisce con lui un legame misterioso. Da quel momento, la sua realtà inizia a confondersi: incubi e visioni la tormentano, e una ragazza in uniforme scolastica, Chiang Hsiao-tung, compare come uno spettro che la perseguita e a volte sembra impossessarsi del suo corpo. Nel tentativo di scoprire chi sia davvero quella figura, Pin-yu scopre che la ragazza è collegata al passato di Ren-yao e che i loro destini sono uniti da una verità nascosta e tragica.

Per quanto riguarda il cast, quest’ultimo comprende Tseng Jing-hua, nel ruolo del serial killer Li Ren-yao, Chiang Chi, che interpreta la giovane regista Zhou Pin-yu, e Moon Lee, nei panni del tormentato spirito di Chiang Hsiao-tung. E ancora: Lyan Chen, Umin Boya, Yao Chun-yao, Nic Chiang, Biubiu Chen, Chris Lung, Jake Hsu e Sonia Yuan. Una piccola curiosità riguarda il titolo che, si ispira a un verso di Emily Dickinson, ed esprime il tema simbolico della serie: solo conoscendo la luce si può comprendere l’oscurità. Inoltre, è ambientata a Taiwan.

Se Non Avessi Mai Visto Il Sole: quando esce in streaming su Netflix

Sicuramente, la trama avrà suscitato in voi un certo interesse, tanto da spingervi a volerla guardare. Ebbene, potrete vederla in streaming su Netflix, che rilascerà la serie in due parti: la prima il 13 novembre 2025 e la seconda l’11 dicembre 2025.

Programmi

