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Se mi lasci non vale, torna in tv il cult con il matrimonio di Serena Autieri al capolinea

Amicizia, passioni e vendette sentimentali in chiave comica, con un super cast che racconta relazioni finite, orgoglio e nuove strategie per riconquistare l’amore.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Stasera si ripresenta in tv Se mi lasci non vale, con la storia di Vincenzo e Paolo, entrambi lasciati dalle rispettive compagne Sara e Federica, si incontrano per caso e decidono di vendicarsi: Vincenzo proverà a far innamorare di sé Federica, mentre Paolo farà lo stesso con Sara, con l’obiettivo di lasciarle a sua volta. Tuttavia il piano si complica rapidamente quando entra in scena Alberto, attore squattrinato che dovrebbe interpretare l’autista di Vincenzo ma che, a causa di un equivoco, finisce per scambiarsi i ruoli, mandando in confusione l’intero gioco di finzioni e relazioni.Nel cast Serena Autieri interpreta Sara, una delle due donne al centro della vendetta sentimentale, coinvolta suo malgrado in un intreccio di emozioni, fraintendimenti e situazioni comiche.
Se mi lasci non vale va in onda stasera stessa, alle 21.00 su Cine 34.

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