Dopo tanti film a tema, Rai 1 osa tanto con la fiction Se Fossi Te: uno scambio di corpi fa crollare certezze e privilegi

Due vite opposte, un colpo di scena natalizio: su Rai 1 lo scambio di corpi tra ricchi e poveri Con Bocci e Chiatti promette risate e situazioni imprevedibili.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

A chi non piacciono i film basati su scambi di corpi? Be’, è davvero difficile trovare qualcuno che gradisca poco questo tipo di avvenimento perché, se ci si pensa, avrebbe dell’incredibile (qualora dovesse realmente accadere nella vita reale). Ed ecco, dunque, che Rai 1 ha deciso di puntare su una nuova fiction che ha come fulcro proprio questo tema e che vede come protagonisti due attori molto amati dal pubblico italiano: Marco Bocci e Laura Chiatti. Il titolo della fiction è Se Fossi Te ma, sappiamo bene che non è la prima volta che nella storia del cinema viene trattato come argomento lo scambio di corpi. Ecco, quindi, che in questo paragrafo vogliamo citarvi alcuni film che trattano proprio lo scambio di identità e che sono piaciuti molto.

I film incentrati sullo scambio di corpi: da Se Fossi Te fino a Tutto Accadde Un Venerdì fino a Family Switch

Come vi abbiamo anticipato, Rai 1 vuole puntare su una nuova fiction, definita, ‘una favola natalizia’, che andrà in onda due sere: la prima parte è stata trasmessa ieri, domenica 28 dicembre 2025, la seconda andrà in onda stasera, lunedì 29. Ovviamente, il tema dello scambio di identità è stato trattato più volte nel corso degli anni, soprattutto nei film. Di seguito, oltre alla fiction, vi sveleremo alcune delle pellicole più iconiche che hanno trattato questo argomento.

Se Fossi Te (2025)

Partiamo dalla fiction con Marco Bocci e Laura Chiatti, marito e moglie nella vita reale ma non nella fiction, e questo contribuisce a rendere ancora più interessante questo scambio di ruolo. disponibile in streaming anche su RaiPlay, la storia ruota attorno a Massimo Mancuso, operaio vedovo con due figli e un padre malato, e Valentina Sangiorgi, figlia del proprietario dell’azienda in cui lavorano, vivono vite agli antipodi. Avvicinandosi al Natale, entrambi affrontano crisi personali: il figlio di Massimo ha bisogno di un’operazione costosa e il padre di Valentina si ammala gravemente. Un imprevisto li porta a scambiarsi letteralmente i ruoli: Massimo si ritrova nella vita agiata di Valentina, mentre lei sperimenta la quotidianità difficile di lui. Attraverso questa esperienza, scoprono i rispettivi mondi e comincia un percorso di reciproca conoscenza e comprensione. Nel cast troviamo anche:

  • Vincenzo Ferrera
  • Sebastiano Somma
  • Leo Mannise
  • Martina Bonan
  • Matteo Schiavone
  • Sergio Leone
  • Paola Ceracchi
  • Mariella Valentini
  • Bebo Storti
  • Nino Frassica

Tutto Accadde Un Venerdì (1976) – Freaky Friday

Questo è, indubbiamente, il capostipite dei remake che ci sono stati, e che ha definito il genere body swap. Ellen, madre lavoratrice, e Annabel, la figlia adolescente, si scambiano i corpi dopo aver espresso lo stesso desiderio, imparando a vedere il mondo dal punto di vista dell’altro. La pellicola riesce a far ridere e riflettere allo stesso tempo, e mostra soprattutto la difficoltà di comprendere le responsabilità altrui. Nel cast:

  • Barbara Harris
  • Jodie Foster
  • John Astin
  • Susan Flannery

Lo trovate in streaming su: Disney+ e Apple TV.

Quel Pazzo Venerdì (2003) – Freaky Friday

Remake fedele e aggiornato del film menzionato precedentemente, con una comicità fresca e personaggi indimenticabili. Madre e figlia litigano fino a quando un evento magico le costringe a scambiarsi i corpi, obbligate a vivere la vita dell’altra. Nel cast troviamo:

  • Jamie Lee Curtis
  • Lindsay Lohan
  • Mark Harmon
  • Chad Michael Murray
  • Harvey Fierstein

In streaming: Disney+, Prime Video e Apple Tv.

Quel Pazzo Venerdì, Sempre Più Pazzo (2025)

Altro remake uscito quest’anno, che vede una nuova generazione coinvolta negli scambi di corpi, con episodi simultanei che moltiplicano situazioni comiche e equivoci. Nel cast:

  • Jamie Lee Curtis
  • Lindsay Lohan
  • tanti volti giovani

In streaming: Disney+, Apple Tv, Prime Video e Tim Vision.

BoyGirl – Questione di… Sesso (2006) – It’s a Boy Girl Thing

In questa pellicola, un ragazzo e una ragazza che non si sopportano finiscono per scambiarsi i corpi, affrontando scuola, amici e primi amori dall’altra prospettiva. Nel cast:

  • Kevin Zegers
  • Samaire Armstrong
  • Kris Lemche
  • Solomon Peirce

In streaming: Prime Video.

Moglie e Marito (2017)

Altro film sullo scambio di identità. Una coppia in crisi si ritrova nei corpi l’uno dell’altro e deve affrontare lavoro, famiglia e vita quotidiana con occhi nuovi. Nel cast:

  • Pierfrancesco Favino
  • Kasia Smutniak
  • Michele Di Mauro
  • Isabella Ragonese

In streaming: NOW, Prime Video, Rakuten TV ed Apple TV.

Family Switch (2023)

E infine, non possiamo non inserire Family Switch. I membri di una famiglia si scambiano i corpi a causa di un evento astrologico, vivendo per un giorno le vite degli altri. Nel cast troviamo:

  • Jennifer Garner
  • Ed Helms
  • Emma Myers
  • Brady Noon

In streaming: Netflix.

