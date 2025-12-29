Trova nel Magazine
Se fossi te, la serie Tv con Laura Chiatti e Marco Bocci spacca i social: "Ma che senso ha"

Per il pubblico la trama assomiglia troppo a un film molto famoso, mentre le anticipazioni della Rai hanno spoilerato tutto.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Se fossi te, Laura Chiatti e Marco Bocci dividono i social
RaiPlay

La favola natalizia di Rai 1 con Laura Chiatti e Marco Bocci ha conquistato il pubblico. Con 2.905.000 spettatori pari al 18.9% di share, la mini-serie Se fossi te ha vinto negli ascolti e sui social i complimenti sono stati tantissimi. La coppia di attori, che insieme condivide anche la vita, è piaciuta molto, così come la trama leggera e un po’ surreale, perfetta per questo clima di feste. Tra un plauso e un altro, però, non sono neppure mancate osservazioni e critiche.

Tanti telespettatori hanno trovato Se fossi te troppo simile a un film molto conosciuto e uscito nel 2003: Quel pazzo venerdì. Qui le attrici principali erano Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan e, proprio come Bocci e Chiatti, anche loro nelle vesti di madre e figlia, si scambiavano i corpi dopo un incantesimo scatenato da due biscotti della fortuna. Il paragone con una pellicola così famosa è stato inevitabile, per non parlare della polemica per via delle anticipazioni mandate in onda su Rai 1 prima di trasmettere il film: un vero e proprio spoiler che ha deluso molti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Social divisi su Se fossi te: Chiatti e Bocci funzionano ma trama a e spoiler deludono

Aprendo i social si possono leggere tantissimi complimenti ai due attori protagonisti della prima puntata di Se fossi te, in onda ieri sera, domenica 28 dicembre 2025."Un vero gioiellino! Ciò di cui avevamo bisogno ! Favola, vita reale, buoni sentimenti ed una giusta dose di ironia che non guasta mai. Un cast perfetto", "Molto carina, promossa a pieni voti", "Chiatti e Bocci lavorano insieme per la prima volta. Risultato? Pazzeschi", si legge su X.

In attesa di vedere la seconda puntata questa sera, sempre sul social, tanti altri hanno trovato la trama decisamente poco originale, e del tutto simile a Un pazzo venerdì, film Disney del 2003: "La rai ha detto: Prendiamo spunto da Quel pazzo venerdì e film simili, aggiungiamoci due che sono davvero legati tra loro così già si conoscono e naturalmente con una storia tragica e triste da raccontare".

Altre numerose critiche, invece, sono state fatte alle anticipazioni: "Praticamente avete già fatto vedere il film #SeFossiTe", "Ma ‘sta mania di far già vedere mezzo film/fiction prima che inizi, oltre a far definitivamente slittare la prima serata alle 22:00, che emerita ca*zata è?!?!","Ok, abbiamo già visto tutto il film, ma che senso ha fare il riassunto?", "#sefossite ogni volta sempre la stessa domanda: ma perché dovete fare il riassunto prima che inizi?".

Programmi

