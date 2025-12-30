'Se fossi te' e il finale con standing ovation, Laura Chiatti e Marco Bocci fanno piangere tutti: "Finalmente"
La seconda e ultima puntata della miniserie di Rai 1 ha conquistato tutti, specie per il lieto fine: "Uno dei finali più belli del 2025".
La seconda e ultima puntata di Se fossi te ha convinto proprio tutti. Ieri sera, lunedì 29 dicembre 2025, su Rai 1 è andata in scena l’ultima parte della miniserie con Laura Chiatti e Marco Bocci, e se il primo episodio aveva lasciato qualche dubbio nel pubblico, l’atto finale ha invece ricevuto una standing ovation. Dopo l’esordio al 18,9%, i due attori (marito e moglie nella vita) hanno radunato 3 milioni e 104mila spettatori, chiudendo al 20,8% di share. Domenica, il primo appuntamento era stato criticato sui social per la troppa somiglianza della trama con il famoso film Quel pazzo venerdì, ma anche per le anticipazioni mandate in onda su Rai 1 e che hanno spoilerato la puntata. Ieri, invece, gli spettatori hanno applaudito al finale complimentandosi per l’epilogo, ma soprattutto con l’interpretazione dei due protagonisti.
Social entusiasti del finale di Se fossi te: "Mi ha fatto piangere e ridere"
Due puntate, una più seguita dell’altra, per Se fossi te, la miniserie mandata in onda su Rai 1 domenica 28 e lunedì 29 dicembre 2025. I due attori protagonisti, Laura Chiatti e Marco Bocci, affiancati da altri nomi come Nino Frassica, hanno dato vita a una commedia ricca di colpi di scena, romanticismo e comicità che ha saputo conquistare il pubblico. Marito e moglie nella vita, nei panni di Valentina e Massimo, si sono ritrovati una nel corpo dell’altro e, benché la trama abbia ricordato quella della pellicola Quel pazzo venerdì, i telespettatori hanno comunque gradito questa ‘rivisitazione’ italiana su sfondo natalizio.
Su X tanti i complimenti, specie per il lieto fine che è piaciuto molto, a differenza di molte fiction Rai terminate con finale sospeso: "Finalmente una fiction con un finale felice", "A mani basse uno dei finali più belli del 2025", "Mi è piaciuto ! Finalmente qualcosa di positivo e gradevole", "Marco Bocci ha una vena comica pazzesca! È esilarante! Spero che reciti più spesso questo tipo di ruoli", "Leggera ma anche seria, un "pazzo venerdì" letto e raccontato all’italiana. La chimica tra Marco e Laura perfetta", "Non gli avrei dato un euro, eppure mi ha sorpreso. Miniserie davvero bella e piacevole per questo periodo natalizio. Oltre a Frassica come sempre strepitoso ho trovato perfetti nella parte Marco Bocci e Laura Chiatti", Finalmente una serie con un inizio e una fine Non se ne può più di questi finali aperti", "Ma che bella questa miniserie . Mi ha fatto piangere e ridere allo stesso tempo".
