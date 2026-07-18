La tragica storia di Giulia Cecchettin al Giffoni Film Festival: presentato Se Domani non Torno, e non ci sarà Turetta Il film diretto da Paola Randi aprirà il festival e si prefigge l'obiettivo di raccontare la quotidianità della famiglia Cecchettin, distrutta dal fatto

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Oggi, 18 luglio 2026, viene presentato in anteprima al Giffoni Film Festival il film Se Domani non torno, basato sullo straziante fatto di cronaca del femminicidio nel novembre 2023 di Giulia Cecchettin, allora 22enne, per mano di Filippo Turetta. La pellicola uscirà nelle sale italiane il prossimo 5 novembre e non nasce con l’intenzione di ricostruire un fatto di cronaca nei dettagli o di trasformare il dolore in spettacolo. Il suo intento, come si evince dal trailer diffuso nelle ultime ore, è quello di raccontare ciò che resta dopo una perdita devastante e il percorso di una famiglia che decide di trasformare il proprio lutto in un messaggio di impegno civile. Alla regia Paola Randi, che firma anche la sceneggiatura insieme a Lisa Nur Sultan, mentre la produzione è di Notorious Pictures in collaborazione con Sky Cinema.

Se domani non torno arriva al Giffoni Film Festival: la straziante storia di Giulia Cecchettin

Se domani non torno si pone l’obiettivo di trasmettere emozioni, silenzi e quotidianità di una famiglia improvvisamente travolta dall’assenza. Giulia viene mostrata nella normalità dei suoi giorni: gli studi universitari, il rapporto con il padre e con i fratelli, i sogni di una ragazza che sta per raggiungere un traguardo importante, la laurea in Ingegneria biomedica all’Università di Padova. Il focus della narrazione è quindi proprio questo: mostrare chi era Giulia prima che diventasse un simbolo nazionale della lotta contro la violenza sulle donne.

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Non è un caso che nella pellicola non verrà dato spazio al suo assassino. Una decisione forte, coerente con la volontà della famiglia di Giulia di non dare spazio e risalto mediatico all’autore materiale del delitto, ma di restituire invece identità e dignità alla sua vittima. La trama del film seguirà i giorni antecedenti e immediatamente successivi alla scomparsa di Giulia. Una vita all’apparenza normale, squassata da ciò che avvenne in quell’infausto 11 novembre 2023.

Il cast di Se domani non torno e quando esce al cinema

Filippo Timi vestirà i panni di Gino Cecchettin. Il ruolo di Giulia è affidato a Sabrina Martina, mentre Tecla Bossi interpreta la sorella Elena e Tommaso Allione veste i panni del fratello Davide. Per conferire autenticità al racconto, la produzione ha scelto di girare interamente in Veneto. Le location restituiscono gli stessi paesaggi che hanno fatto da sfondo alla vita quotidiana di Giulia. Alla regia troviamo Paola Randi, che firma anche la sceneggiatura insieme a Lisa Nur Sultan, mentre la produzione è di Notorious Pictures in collaborazione con Sky Cinema.

Se domani non torno esce al cinema in Italia il prossimo 5 novembre 2026. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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