Edoardo Leo, dal tradimento al coma: la storia più toccante della sua carriera arriva al cinema L'attore torna al cinema con un film ricco di colpi di scena e una storia di fronte alla quale sarà impossibile non commuoversi

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Edoardo Leo torna protagonista al cinema con una storia di fronte alla quale sarà impossibile non rimanere toccati. Il suo nuovo film si chiama Se ami qualcuno dillo, è diretto da Marco Bonini e lo vede nei panni di Sergio, un uomo sicuramente non noto per il suo comportamento corretto.

Edoardo Leo si risveglia dal coma e vive due vite in Se ami qualcuno dillo

D’altronde, la trama del film lo svela sin da subito, perché la storia inizia con un colpo di scena: Sergio viene beccato proprio mentre sta tradendo la compagna e, per lo shock, ha un malore e finisce in coma. Mentre lui è in ospedale, in sala d’attesa si crea una situazione assurda: si ritrovano insieme le tre persone che lui ha fatto soffrire di più. Ci sono infatti la compagna attuale, Gabriella (Claudia Gerini), l’ex moglie Alba (Giovanna Mezzogiorno) e il figlio Giulio (Biagio Venditti). Tra un caffè e l’altro, i tre iniziano a tirare fuori vecchi rancori e segreti mai detti.

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Il vero cambiamento però arriva quando Sergio riapre gli occhi. Non è più l’uomo arrogante di prima: il coma lo ha "resettato". È come se fosse tornato un bambino nel corpo di un adulto, e deve perciò imparare di nuovo a fare tutto, persino a gestire le emozioni. Questo "nuovo" Sergio è goffo, fa quasi tenerezza e sembra sinceramente intenzionato a recuperare l’amore dei suoi cari. Questa sua trasformazione, un po’ comica e un po’ commovente, costringe anche chi gli sta intorno a cambiare prospettiva. Alla fine, cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita, Sergio riuscirà a insegnare qualcosa di importante anche a chi non voleva più saperne di lui.

Quando esce il film al cinema

Il film rappresenta il debutto alla regia di Marco Bonini, che ha deciso di portare al cinema la storia scritta da lui stesso e pubblicata nel suo romanzo (pubblicato da Longanesi). Tutta la storia è ambientata e girata tra le strade di Roma e, oltre ai protagonisti già citati, vede nel cast anche Biagio Venditti nel ruolo del Giulio. L’uscita del film è prevista per il 2027.

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