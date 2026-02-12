Scrubs torna e tutto sembra impossibile: JD, Turk ed Elliot più uniti che mai nel trailer ufficiale del revival
Il trailer del revival di Scrubs mostra il cast originale riunito: JD, Turk ed Elliot affrontano nuovi specializzandi e vecchie amicizie a Sacred Heart.
Ci siamo, finalmente! Manca davvero pochissimo all’uscita in streaming della serie Scrubs, il revival della sit-com medical di successo, che vedrà il ritorno di quasi tutto il cast originale. Nelle scorse ore, la ABC ha rilasciato online il trailer ufficiale della prima stagione del reboot. Tutto sembra essere rimasto perfettamente uguale nei corridoi del Sacro Cuore, ma sarà davvero così? Vediamo insieme tutti i dettagli.
Scrubs, il trailer ufficiale del revival: Turk ed Elliot si ritrovano e non si separano più
Di recente, la ABC ha condiviso il trailer ufficiale di Scrubs, il revival della serie medical che per anni ci ha tenuti incollati alla tv. Il video mostra il ritorno di J.D., Turk ed Elliot nei corridoi dell’ospedale, tra risate, follia e l’umorismo tipico della serie, ma troviamo anche vecchi personaggi e nuove reclute. I due protagonisti principali, Turk ed Elliot tornano insieme in azione e sembra che i due non abbiano più alcuna intenzione di separarsi di nuovo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Scrubs, di cosa parla il revival della serie: trama e cast
Coloro che hanno seguito la serie sin dagli esordi, possono stare tranquilli e liberare la mente da quel dubbio che, sappiamo bene, vi sta logorando: l’amicizia tra J.D. e Turk non è assolutamente in bilico, anzi, ha superato brillantemente la prova del tempo, seppur con qualche piccolo imprevisto. Stando alla trama del revival di Scrubs, J.D. e Turk si ritrovano dopo molto tempo: la medicina e i tirocinanti sono cambiati, ma la loro leggendaria amicizia resiste. Tra vecchi e nuovi personaggi, il Sacro Cuore continua a offrire risate, emozioni e sorprese. Nel cast troviamo:
- Donald Faison (Christopher Turk)
- Sarah Chalke (Elliot Reid)
- Zach Braff (J.D.)
- Judy Reyes (Carla Espinosa)
- John C. McGinley (Dr. Percy Cox)
- Robert Maschio (Todd )
- Phill Lewis (Hooch)
- Vanessa Bayer
- Joel Kim Booster
- Ava Bunn
- Jacob Dudman
- David Gridley
- Layla Mohammadi
- Amanda Morrow
Scrubs, dove eravamo rimasti e quando esce in streaming il revival
Scrubs è una delle comedy più amate degli ultimi vent’anni, nota per la perfetta sintonia tra ironia e riflessioni sulla vita dei medici. Arrivata in Italia nel 2003 su MTV, ha conquistato il pubblico grazie alla sua comicità ma anche perché pone al centro della storia temi seri come malattia e donazione di organi. Creata da Bill Lawrence, conta dieci stagioni, anche se la produzione è stata complessa: NBC la cancellò alla settima stagione, ABC concluse con l’ottava e solo un po’ di tempo fa ha confermato la decima con il cast originale. Ma adesso veniamo alla parte più importante: il revival di Scrubs esordirà il 25 febbraio 2026 su Hulu negli USA e arriverà successivamente, in streaming, su Disney Plus,in Italia.
Guida TV
-
14 Febbraio 2026
Mai stata baciataLa7 Cinema
Potrebbe interessarti anche
Scrubs, il nuovo trailer del revival ci immerge nella follia dell'ospedale più amato al mondo
Il 25 febbraio negli USA debutterà il revival della sit-com medical, con quasi tutto...
Scrubs, JD e Turk di nuovo in corsia: il teaser del reboot scatena la nostalgia e promette sorprese
Il primo teaser del reboot mostra JD, Turk e l’intera gang tornare al Sacro Cuore tr...
Scrubs torna in TV, confermata la serie reboot: il cast stellare riunito tra risate, nostalgia e sorprese
Il cult medical che ha appassionato milioni di fan torna in una nuova versione: stor...
Steve Carell scatenato: torna al college in questa serie TV e la comicità prende vita come in The Office
Il re delle comedy torna su HBO Max con Rooster, la comedy di Bill Lawrence: tra cam...
Attesa da tempo su Prime Video, questa serie ci conquisterà in pochi episodi: il trailer ufficiale è esplosivo
La star di “After” sta per tornare con una nuova e imperdibile serie nei panni dell’...
Disclosure Day, Spielberg spiazza i social con il trailer shock del nuovo film sugli alieni
Svelate le prime immagini del nuovo kolossal di Steven Spielberg: "Incontri ravvicin...
One Piece 2, non solo il trailer ufficiale di Netflix: l'evento (incredibile) in Italia
A un mese dalla messa in onda ufficiale, la stagione 2 del live action di One Piece ...
Euphoria 3, Sydney Sweeney rompe ogni tabù ma già il finale della seconda stagione aveva spiazzato tutti
Tra tradimenti, overdose e amori tossici, Euphoria 2, seconda stagione della nota se...