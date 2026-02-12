Scrubs torna e tutto sembra impossibile: JD, Turk ed Elliot più uniti che mai nel trailer ufficiale del revival Il trailer del revival di Scrubs mostra il cast originale riunito: JD, Turk ed Elliot affrontano nuovi specializzandi e vecchie amicizie a Sacred Heart.

Ci siamo, finalmente! Manca davvero pochissimo all’uscita in streaming della serie Scrubs, il revival della sit-com medical di successo, che vedrà il ritorno di quasi tutto il cast originale. Nelle scorse ore, la ABC ha rilasciato online il trailer ufficiale della prima stagione del reboot. Tutto sembra essere rimasto perfettamente uguale nei corridoi del Sacro Cuore, ma sarà davvero così? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Scrubs, il trailer ufficiale del revival: Turk ed Elliot si ritrovano e non si separano più

Di recente, la ABC ha condiviso il trailer ufficiale di Scrubs, il revival della serie medical che per anni ci ha tenuti incollati alla tv. Il video mostra il ritorno di J.D., Turk ed Elliot nei corridoi dell’ospedale, tra risate, follia e l’umorismo tipico della serie, ma troviamo anche vecchi personaggi e nuove reclute. I due protagonisti principali, Turk ed Elliot tornano insieme in azione e sembra che i due non abbiano più alcuna intenzione di separarsi di nuovo.

Scrubs, di cosa parla il revival della serie: trama e cast

Coloro che hanno seguito la serie sin dagli esordi, possono stare tranquilli e liberare la mente da quel dubbio che, sappiamo bene, vi sta logorando: l’amicizia tra J.D. e Turk non è assolutamente in bilico, anzi, ha superato brillantemente la prova del tempo, seppur con qualche piccolo imprevisto. Stando alla trama del revival di Scrubs, J.D. e Turk si ritrovano dopo molto tempo: la medicina e i tirocinanti sono cambiati, ma la loro leggendaria amicizia resiste. Tra vecchi e nuovi personaggi, il Sacro Cuore continua a offrire risate, emozioni e sorprese. Nel cast troviamo:

Donald Faison (Christopher Turk)

Sarah Chalke (Elliot Reid)

Zach Braff (J.D.)

Judy Reyes (Carla Espinosa)

John C. McGinley (Dr. Percy Cox)

Robert Maschio (Todd )

Phill Lewis (Hooch)

Vanessa Bayer

Joel Kim Booster

Ava Bunn

Jacob Dudman

David Gridley

Layla Mohammadi

Amanda Morrow

Scrubs, dove eravamo rimasti e quando esce in streaming il revival

Scrubs è una delle comedy più amate degli ultimi vent’anni, nota per la perfetta sintonia tra ironia e riflessioni sulla vita dei medici. Arrivata in Italia nel 2003 su MTV, ha conquistato il pubblico grazie alla sua comicità ma anche perché pone al centro della storia temi seri come malattia e donazione di organi. Creata da Bill Lawrence, conta dieci stagioni, anche se la produzione è stata complessa: NBC la cancellò alla settima stagione, ABC concluse con l’ottava e solo un po’ di tempo fa ha confermato la decima con il cast originale. Ma adesso veniamo alla parte più importante: il revival di Scrubs esordirà il 25 febbraio 2026 su Hulu negli USA e arriverà successivamente, in streaming, su Disney Plus,in Italia.

