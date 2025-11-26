Scrubs, JD e Turk di nuovo in corsia: il teaser del reboot scatena la nostalgia e promette sorprese Il primo teaser del reboot mostra JD, Turk e l’intera gang tornare al Sacro Cuore tra nuovi specializzandi, vecchie complicità e un’ondata di pura nostalgia.

Dopo quindici anni, molte persone verranno travolte da un’ondata di nostalgia, il motivo? Be’, per la gioia dei fan, molto presto tornerà sul piccolo schermo Scrubs, una delle serie comedy di grande successo creata da Bill Lawrence. Si tratta di un reboot di cui, nelle scorse ore, è stato pubblicato anche il primo teaser trailer che fornisce un assaggio di ciò che vedremo in questi nuovi episodi. Mentre per l’America c’è già una data di uscita, in Italia non sappiamo ancora quando arriverà ma sappiamo, invece, che uscirà su Disney+. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Scrubs, il teaser trailer: cosa sappiamo sulla serie reboot

Scrubs torna su ABC con un reboot che riporta JD e i suoi amici al Sacro Cuore. Bill Lawrence ha sviluppato la nuova stagione, approvata a luglio, con Tim Hobert e Aseem Batra come showrunner e produttori esecutivi. Anche Lawrence partecipa come produttore esecutivo, dopo il successo di progetti come Ted Lasso e Shrinking. Nel teaser, condiviso online nelle scorse ore, JD Dorian (Zach Braff) ritorna al lavoro e ritrova i vecchi colleghi Turk (Donald Faison), Elliot Reid (Sarah Chalke), Perry Cox (John C. McGinley) e Carla Espinosa (Judy Reyes). Incontra anche i nuovi studenti di medicina che stanno facendo esperienza in ospedale. La clip mostra, inoltre, momenti di incontro con i gli amici di sempre, il ritorno nei corridoi del Sacro Cuore e le interazioni con la nuova generazione di tirocinanti, evidenziando sia i cambiamenti nel mondo della medicina sia la continuità della sua amicizia con Turk (Faison).

In America, Scurbs arriverà sul piccolo schermo il 25 febbraio e la distribuzione è affidata ad Hulu e ABC. Per quanto riguarda l’Italia, non sappiamo quando ci sarà possibile vederla ma, di sicuro, approderà su Disney+.

Come si è conclusa la serie: dove eravamo rimasti

Scrubs è una delle serie comedy più amate degli ultimi vent’anni, apprezzata per il suo mix di ironia e riflessione sulla vita dei medici in ospedale. Arrivata in Italia nel 2003 su MTV, due anni dopo gli USA, ha conquistato il pubblico grazie alla combinazione di comicità e temi importanti come malattia e donazione di organi. Creata da Bill Lawrence, la serie ha appassionato spettatori italiani per quasi dieci anni. Ufficialmente conta dieci stagioni, ma la sua storia produttiva è complessa: NBC la cancellò alla settima stagione, ABC realizzò un’ottava conclusiva e nuovi episodi successivi non ottennero lo stesso successo. Dopo anni di voci su un reboot, solo lo scorso anno ABC ha confermato la decima stagione con il team originale.

