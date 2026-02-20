Scrubs, finalmente il trailer ufficiale e la data di uscita del revival: J.D. e Turk nel caos Il Sacro Cuore si prepara a riaprire i battenti: J.D. e Turk di nuovo in azione!

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Dopo mesi di riprese blindate e indiscrezioni filtrate con il contagocce, è ufficiale: il reboot di Scrubs – Medici ai primi ferri non è solo un progetto in divenire, ma una realtà già pronta che debutterà sugli schermi nelle prossime settimane, precisamente dal 25 febbraio, perlomeno negli Stati Uniti, sulla ABC. Il creatore della serie Bill Lawrence ha giocato d’anticipo, completando la produzione della nuova stagione nel massimo riserbo per evitare fughe di notizie, garantendo così un effetto sorpresa destinato probabilmente a lasciare senza parole la vasta comunità globale di appassionati. Ora però abbiamo anche la data di uscita del revival di Scrubs: ecco quando esce la nuova stagione della serie e anche il trailer ufficiale italiano.

Scrubs: il trailer ufficiale e la trama della serie reboot

Al centro di questo atteso ritorno troviamo il nucleo storico che ha reso lo show un fenomeno generazionale. Zach Braff e Donald Faison riprendono i panni di J.D. e Turk, ma i loro personaggi riflettono il naturale scorrere del tempo. Non più giovani medici alle prese con le prime insicurezze, i due protagonisti tornano al Sacro Cuore in una posizione di maggiore responsabilità, chiamati a fare da mentori a una nuova classe di specializzandi. Questo passaggio di testimone rappresenta il cuore pulsante dei nuovi episodi, mantenendo intatto quell’equilibrio precario tra momenti di comicità demenziale e profonde riflessioni sulla vita, la morte e la professione medica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di seguito potete vedere il trailer ufficiale del reboot di Scrubs:

Scrubs – Medici non più ai primi ferri

Il cast originale ha risposto alla chiamata in modo corale. Oltre alla celebre coppia di protagonisti, le fonti confermano il ritorno di Sarah Chalke nel ruolo di Elliot Reid e dell’instancabile John C. McGinley, il cui dottor Cox promette di non aver perso lo smalto e il cinismo che lo hanno reso un’icona del piccolo schermo. Anche l’Inserviente di Neil Flynn sembra pronto a tornare a tormentare i corridoi dell’ospedale, garantendo quella continuità narrativa che i fan temevano potesse andare perduta in un’operazione di rilancio moderna.

Dal punto di vista della trama, la serie affronta direttamente le sfide della medicina nel 2026. Gli autori hanno scelto di non ignorare il passato, ma di evolvere la narrazione integrando i cambiamenti tecnologici e sociali avvenuti negli ultimi anni all’interno delle strutture ospedaliere. La struttura degli episodi manterrà la classica narrazione fuori campo di J.D., strumento fondamentale per esplorare la psiche dei personaggi e offrire quel punto di vista unico, ironico e malinconico al tempo stesso, che ha definito l’identità di Scrubs per nove stagioni.

Quando esce il reboot di Scrubs su Disney Plus?

La notizia che la serie sia già completata e pronta per la distribuzione ha colto di sorpresa anche gli analisti di mercato. La scelta di annunciare l’uscita a ridosso della messa in onda segue la strategia dei cosiddetti "drop" improvvisi, oramai tipica delle grandi piattaforme streaming, per massimizzare l’impatto mediatico e il traffico social. Bill Lawrence ha ribadito che questa nuova stagione è stata scritta per onorare il legame con il pubblico storico, evitando inutili stravolgimenti e puntando tutto sulla crescita organica dei personaggi che abbiamo lasciato oltre dieci anni fa.

Con l’avvicinarsi della data di lancio, c’è hype nell’aria e curiosità anche da parte di chi non ha ancora conosciuto questi straordinari personaggi o vuole scoprire cos’è successo nel frattempo… e cosa accadrà in futuro. Ma quando esce la serie reboot di Scrubs su Disney Plus in Italia? La data è fissata per il prossimo 25 marzo.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Potrebbe interessarti anche