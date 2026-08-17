Scrubs, una vecchia fiamma torna nella stagione 2 del revival: ecco chi è e cosa sappiamo della trama Scott Foley riprenderà il ruolo di Sean Kelly, storico love interest di Elliott (Sarah Chalke): cosa significa questo per la trama della nuova stagione?

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Walt Disney Italia

CONDIVIDI

La seconda stagione del revival di Scrubs, oppure la decima della serie, sta per arrivare su Hulu e Disney+ e ci attendono gustose novità, tra cui il ritorno di Sean Kelly, interpretato nuovamente da Scott Foley. Storico e tormentato interesse amoroso di Elliott Reid (Sarah Chalke) e di conseguenza rivale di JD (Zach Braff), porterà nuovi sconvolgimento al Sacro Cuore. Ma cosa vuol dire tutto ciò per la trama della stagione 2 del revival di Scrubs?

Scott Foley torna nella stagione 2 del revival di Scrubs: cosa sappiamo della trama dei prossimi episodi

Sean Kelly, interpretato da Scott Foley, è un personaggio che i fan di Scrubs conoscono bene. Apparso nel corso della prima stagione, è stato dapprima un paziente di Elliott, e poi un breve flirt che però è durato poco. Biologo marino e addestratore a Sea World, è rispuntato nel corso della terza stagione e ha intessuto una relazione con lei. Un legame che è stato messo a dura prova anche dalla distanza, quando Sean si è dovuto trasferire in Nuova Zelanda. Al suo ritorno ha trovato una Elliott ormai innamorata di JD, e che ha deciso di interrompere la relazione. Il destino di Sean lo ha portato però tra le braccia di Kim Briggs (Elizabeth Banks), dottoressa con cui JD ha avuto una breve relazione e da cui ha anche avuto un figlio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il suo ritorno è stato annunciato durante il panel dedicato alla serie durante il D23, la convention della Casa di Topolino e rappresenta una delle sorprese più importanti della nuova stagione (che debutterà il 30 settembre negli Stati Uniti e, solo successivamente, in Italia su Disney+).

Nuovi sconvolgimenti nella vita di JD e quando esce la stagione 2 del revival di Scrubs

Il ruolo di Sean sarà ricorrente nella serie e lo riporterà nuovamente al centro della vita sentimentale di Elliott. Da quel che abbiamo potuto raccogliere, la seconda stagione porterà infatti il personaggio nuovamente vicino a Elliot, proprio mentre JD, l’ex marito della dottoressa, inizierà una nuova relazione con Charlie, il personaggio interpretato da Rachel Bilson e introdotto nel finale della prima stagione. Inevitabilmente, quindi, si verranno a creare nuovamente quelle dinamiche di imbarazzo sentimenti irrisolti e comicità che aveva caratterizzato il triangolo amoroso tra Elliot, Sean e JD nei vecchi episodi della serie.

"Scott Foley torna per essere l’interesse amoroso di Sarah, mentre Rachel è stata il mio", ha infatti raccontato Zach Braff, spiegando che la dinamica tra i personaggi è stata particolarmente divertente da girare. Anche Sarah Chalke ha anticipato il motivo per cui gli sceneggiatori hanno deciso di riportare Sean nella vita di Elliot: secondo l’attrice, il personaggio era il modo perfetto per far riemergere la parte più nevrotica e imprevedibile della sua protagonista. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche