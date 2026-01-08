Scrubs, il nuovo trailer del revival ci immerge nella follia dell'ospedale più amato al mondo
Il 25 febbraio negli USA debutterà il revival della sit-com medical, con quasi tutto il cast originale: da noi arriverà successivamente su Disney+
Con quella giusta dose d’ansia, tipica di quando si va a toccare una serie o un film cult, i fan stanno facendo il conto alla rovescia per il revival di Scrubs, che si è mostrato poco fa con un nuovo trailer. Dal 25 febbraio negli USA, e poi successivamente da noi in streaming su Disney Plus, potremo vivere le nuove avventure all’interno dell’Ospedale del Sacro Cuore. A condividere il trailer sul proprio profilo Instagram è stata anche Christa Miller, attrice nota per il ruolo di Jordan Sullivan nella serie originale e moglie del creatore Bill Lawrence. Vi lasciamo il trailer del revival di Scrubs in calce all’articolo.
Uno sguardo al revival di Scrubs nel nuovo trailer
J.D. (Zach Braff), Turk (Dondal Faison) ed Elliot (Sarah Chalke) tornano in corsia al Sacro Cuore dopo svariati anni. I due protagonisti ripropongono la loro storica "bromance", mentre una banda (riferimento all’episodio della sesta stagione in cui nasce Izzy, la figlia di Turk e Carla) accompagna il chirurgo nei suoi famosi passi di danza "da robot". Non mancano i ritorni dei volti storici tra cui il mentore di J.D., il dottor Perry Cox (John C. McGinley), e il chirurgo Todd (Robert Maschio).
Il trailer introduce anche alcune delle new entry: Vanessa Bayer sarà Sibby, responsabile di un programma di benessere per il personale dell’ospedale, mentre Joel Kim Boosterinterpreterà il dottor Eric Park. Ci sarà anche una nuova classe di tirocinanti composta da Ana Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi e Amanda Morrow.
Di cosa parla la trama del revival di Scrubs e quando esce in streaming
Dopo quasi 16 anni dalla conclusione della nona stagione, Scrubs ritorna con un inedito mix di nostalgia e nuovi elementi. J.D. e Turk riprendono le loro mansioni al Sacro Cuore, cambiato ma sempre caotico, accompagnato da personaggi storici e da volti nuovi. Stando alla sinossi ufficiale: "J.D. e Turk tornano a lavorare fianco a fianco per la prima volta dopo molto tempo. Nel frattempo, la medicina è cambiata, così come i nuovi specializzandi che affollano i corridoi del Sacro Cuore. Ma una cosa è rimasta immutata: la loro leggendaria bromance. Tra vecchi e nuovi volti, i personaggi si muovono nelle corsie dell’ospedale tra risate, momenti di cuore e sorprendenti colpi di scena".
La nuova stagione è prodotta dal creatore Bill Lawrence insieme a Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Jeff Ingold, Liza Katzer, Aseem Batra e Randall Winston. Il debutto del revival di Scrubs è atteso per il 25 febbraio negli USA sulla piattaforma streaming Hulu, mentre da noi arriverà successivamente nel catalogo di Disney Plus.
