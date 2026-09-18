Scrubs 2, il revival torna con nuove sfide da affrontare: J.D. dovrà fare i conti col ritorno di Rachel Bilson Il revival di Scrubs torna con nuovi episodi tra vecchi volti, medici alle prese con nuove sfide e una diagnosi che potrebbe cambiare tutto.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Per chi è cresciuto tra i corridoi del Sacro Cuore, il ritorno di Scrubs – Medici ai primi ferri è molto più di una semplice operazione nostalgia. La seconda stagione del revival si prepara infatti a riportare sullo schermo alcuni dei personaggi più amati della serie. Il nuovo trailer ufficiale mostra J.D., Turk ed Elliot alle prese con una fase completamente diversa delle loro vite, tra responsabilità, relazioni e inevitabili disastri ospedalieri. Ma dietro le battute e le situazioni surreali si nasconde anche una storia decisamente più delicata. Al centro c’è infatti una vicenda che potrebbe mettere alla prova uno dei volti storici della comedy.

Scrubs 2, J.D., Turk ed Elliot guidano la nuova generazione

Sono lontani i tempi in cui J.D., Turk ed Elliot erano giovani specializzandi terrorizzati dalle responsabilità e dalle ramanzine dei loro superiori. Nel revival, i tre hanno ormai raggiunto una posizione completamente diversa all’interno dell’ospedale e si trovano dall’altra parte della barricata. Il compito dei protagonisti sarà quindi quello di accompagnare i nuovi medici nei primi passi della loro carriera, cercando contemporaneamente di gestire il lavoro e una vita privata tutt’altro che semplice. Le vecchie dinamiche non sembrano però essere scomparse: il trailer lascia intravedere ancora una volta l’equilibrio tra gag assurde, momenti surreali e situazioni capaci di trasformarsi improvvisamente in scene molto più emotive.

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La formula resta dunque quella che ha reso Scrubs una delle medical comedy più riconoscibili della televisione, ma con un gruppo di nuovi personaggi destinato a ritagliarsi sempre più spazio. E, naturalmente, non mancheranno anche nuovi intrecci sentimentali.

Il Dr. Cox preoccupa: cosa succederà nella seconda stagione?

Il vero interrogativo, però, riguarda il Dr. Cox. La conclusione della prima stagione aveva lasciato il personaggio davanti a una scoperta tutt’altro che semplice: una diagnosi di malattia autoimmune. Il nuovo trailer riparte proprio da questo momento e mostra un Cox alle prese con una situazione che potrebbe avere conseguenze importanti sia sul piano personale sia su quello professionale. Una sfida inaspettata che potrebbe modificare profondamente gli equilibri dell’ospedale e il rapporto con i protagonisti storici. Per ora, le immagini non svelano quale sarà l’evoluzione della sua storia, lasciando aperta la domanda su come riuscirà ad affrontare questa nuova fase.

A complicare ulteriormente le cose ci pensano anche alcuni graditi ritorni. Scott Foley torna nei panni di Sean Kelly, l’ex fidanzato di Elliot, riaprendo inevitabilmente una porta sul passato della dottoressa. Anche J.D. dovrà fare i conti con la propria vita sentimentale: Rachel Bilson torna infatti come Charlie, dopo il rapporto nato nel finale della prima stagione. Il passato torna in corsia, mentre i protagonisti cercano di capire come affrontare un presente completamente diverso. Negli Stati Uniti i nuovi episodi arriveranno il 30 settembre; per l’Italia, invece, l’appuntamento sarà prossimamente su Disney+. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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