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Scrubs 2 ci sarà? Il futuro del revival è stato deciso e lascerà senza parole i fan

Il network ABC ha finalmente rotto il silenzio sul destino del revival di Scrubs, svelando i progetti per la seconda stagione

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Scrubs 2 ci sarà? Arriva l'annuncio sul futuro del revival

Scrubs 2 si farà o il revival chiuderà con la prima stagione? La notizia che tutti i fan stavano aspettando è finalmente arrivata e annuncia che la serie tornerà ufficialmente con nuovi episodi. ABC e Hulu hanno confermato la produzione di una seconda stagione per il revival, che riprende le vite dei nostri medici preferiti a distanza di vent’anni.

Scrubs 2, il futuro del revival è scritto: cosa sappiamo

In questa nuova veste, J.D. è diventato il primario del Sacred Heart. Il ragazzo sognatore di un tempo si trova ora a gestire le responsabilità del ruolo e i nuovi specializzandi. Inoltre, il rapporto con Elliot ha preso una piega inaspettata: i due sono divorziati ma si ritrovano a lavorare fianco a fianco ogni giorno. Oltre a Zach Braff, rivedremo Turk (Donald Faison), Elliot (Sarah Chalke), il burbero Dr. Cox e l’immancabile Carla.

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Accanto ai veterani, ci sarà ancora il gruppo di giovani medici interpretato da Vanessa Bayer, Joel Kim Booster e il resto del nuovo cast. Il cuore della serie resta l’amicizia tra J.D. e Turk. Vederli di nuovo insieme in sala operatoria, tra battute e momenti commoventi, è esattamente quello che i fan speravano di ritrovare.

Non solo Scrubs: ABC blinda i suoi show più amati

Il revival di Scrubs vanta un fantastico indice di gradimento dell’89% da parte della critica, con tanto di badge "Certified Fresh", e un gradimento ancora più alto del 93% da parte del pubblico. Le recensioni elogiano il modo in cui la serie è riuscita a riproporre le sue gag preferite, offrendo "gag mediche, commedia drammatica toccante e divertimento immediato che hanno tanto conquistato i fan".

Ricordiamo che il revival di Scrubs è disponibile in streaming su Hulu e Disney+ a livello internazionale. Va detto che questa non è l’unica serie a essere stata confermata. ABC ha blindato i suoi pezzi da novanta: tornano anche i colossi come Grey’s Anatomy (stagione 23!), 9-1-1, The Rookie e la pluripremiata Abbott Elementary.

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