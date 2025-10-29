Trova nel Magazine
Amazon Prime Video urla di terrore, arriva il nuovo canale per tutti: scopritelo gratis

Nel momento più macabro dell’anno, Prime Video lancia Scream Hub: film horror, cult e follie splatter per trasformare ogni notte in un urlo di piacere e paura.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La festa più macabra dell’anno, Halloween, è dietro l’angolo e, per l’occasione, Prime Video ha deciso di fare un mega regalo ai suoi utenti: una nuova sezione per chi non sa proprio resistere al richiamo della paura e al brivido che fa gelare il sangue. Un canale tematico interamente dedicato all’horror in tutte le sue sfumature: dal cinema d’autore ai B-movie più estremi, dai classici intramontabili ai cult underground che hanno segnato la storia del genere. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Scream Hub, Prime Video inaugura un nuovo canale horror

Questa notizia sicuramente farà felice moltissimi utenti e, sinceramente, anche noi pensiamo che questa sia una novità pazzesca. Su Prime Video arriva Scream Hub, il nuovo canale tematico in streaming dedicato interamente al cinema horror, disponibile a 4,99 euro al mese con sette giorni di prova gratuita e senza obbligo di rinnovo. Gestito dai Digital United Studios, il canale offre un’ampia selezione che va dalle produzioni di serie B ai classici del genere, passando per i grandi autori e le saghe cult perfette per un binge watching da brivido. Fin dal lancio, Scream Hub propone oltre 100 titoli, con un catalogo in continua espansione che si arricchirà regolarmente di cicli tematici, retrospettive e contenuti speciali. I due filoni principali dell’offerta sono "Horror d’autore" e "Grandi classici", dove convivono opere di ieri e di oggi.

Tra i titoli più rilevanti figurano Scanners di David Cronenberg, Tetsuo di Shinya Tsukamoto, Gli amanti d’oltretomba con Barbara Steele, Un gatto nel cervello di Lucio Fulci, Gli orrori del castello di Norimberga e Reazione a catena di Mario Bava. Non mancano poi i cult più ironici e sanguinolenti come Sharknado, la saga di Puppet Master, Crabs! e Blood Fest con Jacob Batalon. Scream Hub è disponibile su tutti i dispositivi compatibili nella sezione Prime Video Channels, offrendo una vera e propria full immersion nel terrore, a portata di click.

Prime Video, 5 film da vedere in streaming ad Halloween

Non possiamo non concludere questo articolo consigliandovi cinque film che, secondo noi, meritano di essere visti ad Halloween. Infatti, quale occasione migliore di questa per immergersi nel pieno clima oscuro, misterioso e decisamente soprannaturale? Quindi, preparate qualcosa da sgranocchiare (patatine, snack, bevande, insomma, ciò che che preferite, non fa alcuna differenza!) infilatevi sotto le coperte, spegnete le luci (sì, per entrare perfettamente nell’atmosfera, vanno spente!) e godetevi questi film che vi suggeriamo: Hotel Transylvania, Weapons, Halloween Ends, Ghostbusters – Acchiappafantasmi e Tokyo Ghoul.

