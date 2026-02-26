Scream 8 si farà, con un cambio di rotta all'orizzonte? Ecco cosa sappiamo sul futuro del franchise Il successo di Scream 7 è ancora tutto da verificare, eppure Scream 8 è già una concreta possibilità

Cosa c’è di ufficiale in un eventuale Scream 8? Ancora, effettivamente, nulla: ma sembrerebbe che il film sia già in progetto, senza ancora conoscere i risultati al botteghino del settimo capitolo, in arrivo in questi giorni nelle sale di tutto il mondo (nel nostro Paese, già da ieri nei cinema con Eagle Pictures). A rilanciare la voce è Variety: secondo questi report, la macchina del franchise si starebbe muovendo in anticipo, come se la decisione di proseguire oltre il nuovo film fosse già stata presa, puntando a confermare la tenuta sulla scena di questa saga horror ormai trentennale. Le previsioni di alcuni specialisti del box office danno Scream 7 in grado di incassare circa 60 milioni di dollari nel weekend d’esordio a livello globale. Se il film dovesse davvero centrare queste stime, il totale della saga supererebbe quota 1 miliardo di dollari nel mondo. Inoltre, il nuovo capitolo avrebbe un vantaggio competitivo rispetto ai precedenti: è il primo film della serie a uscire anche in IMAX, un formato che può spingere l’evento in sala e aumentare l’attrattiva per il pubblico, soprattutto in un mercato dove le saghe devono "giustificare" l’esperienza cinematografica rispetto allo streaming.

Scream e i suoi molteplici interpreti

Possiamo intanto ragionare su chi potremmo ritrovare nel prossimo film tra volti storici e le new entry del settimo film. Sul fronte cast, Scream 7 punta su un ritorno di interpreti classici: Neve Campbell torna nei panni di Sidney Prescott e, secondo quanto riportato, avrebbe ricevuto un compenso vicino ai 7 milioni di dollari per il film: un dato che la rende anche una delle figure più "protette" in termini narrativi, con molti che la considerano tra i personaggi più probabili a sopravvivere e quindi a poter tornare anche nel capitolo successivo. Insieme a lei ci sarebbero due pilastri della saga, Courteney Cox e David Arquette, e torna anche Matthew Lillard, che riprende il personaggio di Stu dal film originale: un rientro che incuriosisce proprio perché Stu sembrava morto nel primo Scream, e la sua ricomparsa aggiunge un livello di attesa su come verrà gestita questa svolta. Non tutti, però, tornano: Melissa Barrera non fa parte del progetto dopo l’allontanamento del 2023, e Jenna Ortega ha lasciato la produzione in seguito a quella decisione.

Qual è il futuro del franchise?

Resta poi da vedere l’impostazione e la piega che prenderà la saga: sempre più seria o tornerà al meta-horror che la ha contraddistinta agli inizi? Ricordiamo che addirittura Rian Johnson propose, provocatoriamente, di fare un crossover tra Scream e Knives Out. Questa, intanto, la sinossi di Scream 7:

Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l’orrore che pensava di aver lasciato alle spalle.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

