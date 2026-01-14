Scream 7, Sidney Prescott terrorizzata nel nuovo trailer: Ghostface vuole sua figlia
Scream 7 si presenta al pubblico con un nuovo trailer che mostra una Sidney Prescott terrorizzata per sua figlia: è lei la nuova preda di Ghostface
Dopo quasi tre decenni da protagonista nella cultura pop, Scream 7 ricorda ancora una volta ai fan perché Ghostface non scompare mai del tutto. Il film si presenta infatti con un nuovo trailer in stile ‘legacy’ per celebrare questo nuovo capitolo della saga horror, anticipando il ritorno di volti noti e una posta in gioco emotiva importante dietro quello che si preannuncia come uno dei momenti più personali del franchise.
Scream 7, Neve Campbell trema per sua figlia nel nuovo trailer del film
Al centro di tutto c’è ancora una volta Neve Campbell, che torna nei panni di Sidney Prescott, una delle ragazze più iconiche della storia dell’horror. Nel corso degli anni, Sidney ha affrontato omicidi, giochi contorti e una sfilata apparentemente infinita di maschere di Ghostface. Questa volta, però, il pericolo colpisce non lei in prima persona, ma qualcuno che ama profondamente: sua figlia.
In Scream 7, Sidney non lotta più solo per la propria vita ma combatte anche per proteggere la sua famiglia. Il trailer (che trovate qui) ci mostra proprio le prime immagini di questa lotta, che ha come sempre inizio con una telefonata e culmina con un inseguimento con coltello alla mano di Ghostface.
Il nuovo film presenta Isabel May nei panni della figlia di Sidney, un bersaglio per un nuovo killer di Ghostface che semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney ha cercato di ricostruirsi una vita normale. Quella quiete non dura a lungo. Quando la maschera riaffiora, Sidney si ritrova ad affrontare tutto ciò che ha cercato di evitare per anni.
Quando esce Scream 7 al cinema
Ciò che rende questo capitolo particolarmente avvincente è il modo in cui trasforma il franchise in qualcosa di più profondo. Il nuovo trailer evidenzia come Scream 7 non sia solo un altro sequel, ma una storia su cosa significhi portare le cicatrici della violenza subita e trasportarle alla generazione successiva. Il viaggio di Sidney non consiste più solo nel sopravvivere alla notte: si tratta ora di assicurarsi che sua figlia non debba vivere lo stesso incubo. Il film uscirà al cinema in Italia il 25 Febbraio.
