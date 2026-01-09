Scream 7, pronti a urlare con il nuovo trailer (da pelle d'oca) del prossimo film della saga?
Ghostface ci aspetta al cinema il 26 febbraio: nell'attesa ecco il nuovo trailer del settimo capitolo del franchise slasher più famoso del mondo
Ghostface è pronto a tornare nell’ultimo film della fortunata saga slasher Scream, che si presenta al pubblico col nuovo trailer in attesa di sbarcare al cinema col capitolo 7. Per questa nuova iterazione del franchise, Kevin Williamson, storico sceneggiatore dei primi due film, ha ripreso le redini della serie scrivendo il copione di questo nuovo capitolo assieme a Guy Busick, che ha sceneggiato invece i due più recenti, quelli che hanno "rebootato" e rilanciato la serie. Nel cast del film fa il suo ritorno al franchise anche Neve Campbell, che riprende nuovamente il ruolo di Sidney Prescott: è a lei, a lei e ancora di più a sua figlia interpretata da Isabel May che il redivivo Ghostface dà la caccia in questo film. Nel cast anche Courteney Cox, che torna a vestire i panni di Gale Weathers. Vi lasciamo il trailer di Scream 7 in calce all’articolo.
Scream 7 si mostra nel nuovo, terrificante trailer prima dell’uscita al cinema
Sidney Prescott (Neve Campbell) sta cercando in tutti i modi di cambiare pagina e tornare a una vita normale. Trasferitasi da poco in un’altra città, cerca disperatamente la tranquillità assieme alla figlia (Isabel May). Purtroppo per lei, un nuovo assassino mascherato da Ghostface emerge dall’oscurità, mettendosi sulle tracce proprio della ragazza. Toccherà quindi a Sidney, costretta a tornare al confronto con i fantasmi del proprio passato, lottare per proteggere la famiglia e porre fine al bagno di sangue una volta per tutte.
Il cast di Scream 7: riecco Neve Campbell e Courteney Cox
Scream 7 vedrà il ritorno, come detto, di volti storici quali Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette. Tra le new entry vi sono Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, ma anche Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.
Non solo, perchè Ritroveremo anche due vecchie star del franchise: Matthew Lillard e Scott Foley, interpreti di Stu Macher e Roman Bridger. La produzione ha avuto tempo fa un’importante battuta d’arresto a seguito del licenziamento di Melissa Barrera e dell’abbandono di Jenna Ortega, oltre che del regista Christopher Landon. Quest’ultimo, come causa della sua partenza, ha svelato una situazione insostenibile nel 2023, raccontando addirittura di aver dovuto fare i conti con minacce di morte. A questo link trovate il trailer di Scream 7 doppiato in italiano. Vi ricordiamo che Scream 7 uscirà al cinema il prossimo 26 febbraio.
