Scream 7, Ghostface fa già paura: buoni propositi inquietanti per il 2026 e un messaggio choc per Sidney Scream 7 rilancia la saga horror con Ghostface e i suoi “buoni propositi”: un messaggio sinistro, agghiacciante, che anticipa un film più personale e feroce.

I grandi appassionati del genere horror non aspettano altro che la sua uscita al cinema per tornare a provare quella sensazione di paura paralizzante. Ma, per la loro grande gioia, di recente è uscito il teaser trailer di Scream 7, il nuovo film della celebre saga slasher che arriverà nelle sale cinematografiche a febbraio. Questo nuovo capitolo, realizzato da Wes Craven e Kevin Williamson è, senza, dubbio, uno dei più attesi del 2026. Di seguito, tutti i dettagli.

Scream 7, altro che buoni propositi: Sydney è di nuovo in pericolo nel teaser trailer del film

Scream 7 è uno dei film horror più attesi dagli appassionati, anche perché segna il ritorno di Kevin Williamson, co-creatore della saga insieme a Wes Craven e, a quanto pare, dovrebbe riportare in scena personaggi storici come Sidney Prescott di Neve Campbell, oltre ad altri che si credevano morti (ma di questo vi parleremo dopo). Il film uscirà in Italia il 26 febbraio 2026, un giorno prima rispetto agli Stati Uniti. In attesa dell’uscita, sui social è apparso un teaser trailer per il nuovo anno che mostra Ghostface e i suoi inquietanti propositi: una lista attaccata al frigorifero con un coltello al posto della calamita. Nella didascalia del teaser, il killer scrive "abbiamo un po’ di cose da recuperare, Sidney". Tra i suoi obiettivi figurano "Chiamare i vecchi amici più spesso e andarli a trovare", "farsi nuovi amici e organizzare delle uscite", "fare più cardio e sviluppare la parte superiore del corpo" e "affilare il coltello ogni notte ed essere sempre preparato".

Come suggerito anche dal trailer, la vicenda questa volta potrebbe essere molto personale: dietro la maschera di Ghostface si nasconde qualcuno che Sidney conosce e che ha preso di mira lei e sua figlia. Ovviamente, c’è tanta attesa e i fan sanno bene che ciò che piace tanto di questa saga è proprio l’imprevedibilità: una cosa che sembra scontata sin dall’inizio, in un batter d’occhio viene ‘smontata’ per lasciare spazio alla reale situazione. Insomma, questa è una delle caratteristiche che ha reso questo franchise un successo assoluto.

Chi vedremo nel cast e quando esce il film

Il messaggio di Ghostface, dunque, è abbastanza chiaro: anticipa il ritorno di personaggi storici in Scream 7. Attori come Matthew Lillard, David Arquette e Scott Foley, i cui personaggi erano stati uccisi nei capitoli precedenti, torneranno in qualche modo/forma. Anche Neve Campbell riprende il ruolo di Sidney Prescott, mentre Courteney Cox torna nei panni di Gale Weathers. La regia è affidata nuovamente a Kevin Williamson, creatore e sceneggiatore storico del franchise. Oltre ai protagonisti storici, ci saranno nuovi personaggi, come:

Isabel May

Mckenna Grace

Anna Camp

Joel McHale (marito di Sidney)

Asa Germann

Celeste O’Connor

Sam Rechner

Mark Consuelos

Jasmin Savoy Brown (Mindy)

Mason Gooding (Chad Meeks-Martin)

Il nuovo capitolo della saga slasher arriverà nei cinema italiani il 26 febbraio 2026. Preparatevi, perché manca davvero poco!

