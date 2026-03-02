Scream 7, quanto guadagna Neve Campbell: la cifra è da capogiro L’attrice nota per il ruolo di Sidney Prescott è riuscita ad ottenere un contratto ‘da paura’ per il nuovo capitolo della saga horror: ecco i dettagli.

Il ritorno di Sidney Prescott è realtà. Dopo mesi di indiscrezioni, polemiche e trattative serrate, Scream 7 riporta al centro della scena Neve Campbell, volto simbolo dell’iconica saga slasher iniziata nel 1996. L’attrice, che aveva deciso di non prendere parte al precedente capitolo per una disputa legata al compenso, ha finalmente trovato un accordo con la produzione, tornando così nei panni della ‘final girl’ più celebre del cinema horror. La sua assenza aveva fatto rumore, ma la questione si è poi conclusa nel migliore dei modi con un contratto dalla cifra astronomica: ecco i dettagli.

Scream 7, il cachet milionario di Neve Campbell

Secondo le ultime indiscrezioni, per Scream 7 l’attrice Neve Campbell avrebbe firmato un contratto da ben 7 milioni di dollari. Una cifra da capogiro che la rende l’attrice più pagata dell’intero cast e che per lei segna un vero e proprio record personale all’interno della saga. Per fare un confronto, la co-protagonista Courteney Cox, storico volto di Gale Weathers, avrebbe invece negoziato uno stipendio intorno ai 2 milioni di dollari. Una differenza significativa che sottolinea quanto la produzione abbia puntato sul ritorno di Sidney come elemento centrale per rilanciare il franchise.

Scream 7, budget in aumento e caos nel cast: cosa è successo

L’ingaggio milionario della protagonista ha inevitabilmente inciso sul budget complessivo del film, che avrebbe subito un aumento significativo rispetto al capitolo precedente. Ma non è l’unica voce ad aver fatto lievitare i costi di produzione: Scream 7 ha infatti attraversato una fase particolarmente turbolenta che ha scombussolato tutto e tutti. Inizialmente, il settimo capitolo avrebbe dovuto avere come protagoniste Melissa Barrera e Jenna Ortega, già al centro del rilancio più recente della saga. Tuttavia, la prima è stata licenziata dal progetto, mentre la seconda ha successivamente deciso di abbandonare il film, causando un inevitabile rallentamento della produzione e una revisione sostanziale della sceneggiatura.

Ed è proprio in tale contesto che la produzione ha scelto di riproporre Neve Campbell al centro della narrazione. Da quanto emerso, in questo nuovo capitolo vedremo una Sidney Prescott che, dopo essersi lasciata il passato alle spalle, è riuscita a costruirsi una nuova vita lontano da Woodsboro: ora ha una caffetteria, un marito e una figlia adolescente. Ma tutto cambia quando un nuovo Ghostface torna all’attacco. Il killer inizia a seminare terrore come nei film precedenti, ma questa volta la sua violenza non è casuale: la figlia di Sidney diventa la principale vittima designata e costringe la protagonista a confrontarsi di nuovo con i suoi incubi più profondi. Dal 27 febbraio 2026 nelle sale cinematografiche.

