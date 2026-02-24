Trova nel Magazine
Scream 7, ci aspetta un finale devastante: l'ultimo trailer è atroce e senza pietà

Il trailer finale di Scream 7, film in uscita tra pochi giorni al cinema, annuncia il capitolo più oscuro e macabro dell'intera saga

Prime Video

Il countdown è quasi terminato: Paramount ha rilasciato il trailer finale di Scream 7, il capitolo che promette di mettere la parola fine all’epopea slasher iniziata quasi trent’anni fa, che debutterà nelle sale il 27 febbraio 2026.

Scream 7, il trailer finale tra paura e momenti brutali: cosa accadrà nel film

Dopo la parentesi newyorkese di Scream VI, la storia torna a concentrarsi sulla "Final Girl" per eccellenza: Sidney Prescott che ha cercato di rifarsi una vita lontano dal sangue, ma la pace viene interrotta da un nuovo Ghostface. L’assassino punta dritto al cuore di Sidney con una promessa agghiacciante: "Farò soffrire tutti quelli che ami, inclusa la tua bella figlia". Il bersaglio principale sarà quindi la figlia di Sidney, Tatum Evans (interpretata da Isabel May), la vittima designata di questo gioco perverso.

Il trailer finale (che trovate qui), che precede l’uscita al cinema del film, ci mostra infatti una serie di scene atroci, tra urla e omicidi brutali ad opera del celebre killer seriale mascherato. Una determinata Sidney è pronta a evitare il peggio, ma prima del gran finale Ghostface mieterà una lunga serie di vittime e nei modi più terribili.

Il ritorno di Kevin Williamson e il cast del film

La notizia che ha scosso i fan è il ritorno di Kevin Williamson. Il creatore e sceneggiatore originale della saga non si è limitato alla scrittura, ma siede per la prima volta dietro la macchina da presa per un film della serie. Per Williamson si tratta della seconda regia in carriera, a distanza di molti anni dal cult del 1999 Teaching Mrs. Tingle.

Scream 7 vede la partecipazione di molti ex membri del franchise, tra cui, ovviamente, Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott (che segna il suo ritorno nella serie dopo l’assenza da Scream VI ), Courteney Cox nel ruolo di Gale Weathers, Mason Gooding e Jasmin Savoy-Brown rispettivamente nei panni di Chad e Mindy Meeks-Martin. Anche David Arquette, Scott Foley e il re dell’urlo e intenditore di vodka Ghostface Matthew Lillard torneranno, in qualche modo, nonostante abbiano incontrato il loro macabro destino nei precedenti film di Scream.

Tra le nuove aggiunte al cast figurano Isabel May nel ruolo della figlia di Sidney, l’adorabile Tatum Evans, McKenna Grace, Sam Rechner, Celeste O’Connor, Asa Germann, Anna Camp, Mark Consuelos, Joel McHale nel ruolo del marito di Sidney ed Ethan Embry.

