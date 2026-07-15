È morto Scott Bryce, volto noto di Law & Order e Pacific Blue: la causa della morte L'attore americano si è spento all'età di 68 anni dopo una lunga malattia. Il figlio ha confermato la notizia sui social con un messaggio commovente.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il mondo della televisione americana piange la morte di Scott Bryce, 68 anni, attore dal talento raffinato che per oltre trent’anni ha saputo conquistare il pubblico con interpretazioni memorabili. Conosciuto soprattutto per aver dato vita al tormentato Craig Montgomery nella celebre soap opera As the World Turns, e per essere stato il volto di Law & Order e Pacifc Blue, Bryce ha costruito una carriera solida e versatile, comparendo in decine di serie di successo. A dare la triste notizia è stato il figlio Jackson, con un messaggio straziante sui social media. L’attore si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Addio a Scott Bryce, star di Law & Order, Pacific Blue e tante altre serie tv: l’annuncio e la causa del decesso

L’attore Scott Bryce, noto per aver interpretato Craig Montgomery nella soap As the World Turns, è morto a 68 anni, il 12 luglio 2026, dopo una lunga battaglia contro il cancro. A dare la notizia è stato il figlio Jackson con un messaggio pubblicato su Instagram: "Questa sera mio padre ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro. Quello che era iniziato come un cancro esofageo al terzo stadio si è poi diffuso trasformandosi in tumori cerebrali che gli hanno portato via la vita".

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Scott Bryce, la carriera

Bryce interpretò Craig Montgomery dal 1982 al 1987, tornando più volte nella serie negli anni successivi. Grazie a questo ruolo ottenne due nomination consecutive ai Daytime Emmy nel 1986 e nel 1987 come miglior attore protagonista. Successivamente apparve anche nella soap One Life to Live. Dal 1999 al 2001 fu tra i protagonisti della serie Popular, creata da Ryan Murphy, interpretando il padre di Brooke McQueen (Leslie Bibb) in tutti i 43 episodi. Nato a New York il 6 gennaio 1958, Bryce ha costruito una carriera televisiva lunga oltre 35 anni, prendendo parte come guest star a numerose serie di successo, tra cui Cuori senza età, The Commish, Who’s the Boss?, L.A. Law, Murphy Brown, Matlock, Law & Order, ER, 30 Rock, Homeland, Gossip Girl, Chicago P.D., Law & Order: SVU, The Good Fight, The Blacklist e Blue Bloods.

Scott Bryce ha interpretato quattro personaggi diversi all’interno del franchise di Law & Order. Nella serie originale Law & Order – I due volti della giustizia ha vestito i panni di Steven Tashjian e, anni dopo, di Nathan Alpert, presidente della Hudson University. In Law & Order: Unità Vittime Speciali ha invece interpretato Bill Garnet e Bill Schwartz, prendendo parte a due episodi di stagioni differenti. La sua perdita è un grande dispiacere per i fan di tutto il mondo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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