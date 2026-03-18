Scossa nei palinsesti Rai: Piero Marrazzo torna su Rai 3 con un nuovo progetto, e una serie super amata finisce su Rai 1 Tra seconde possibilità e finali annunciati, la Rai ridisegna la prima serata puntando su un ritorno carico di significato e su un addio che chiude un ciclo amatissimo dal pubblico.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La televisione funziona a cicli lo sappiamo, e questa primavera la Rai si prepara a rimescolare le carte con due scelte quasi opposte ma ugualmente significative: da un lato il ritorno in prima serata di Piero Marrazzo su Rai 3, dall’altro l’ultimo capitolo di Morgane – Detective Geniale su Rai 1.

Il ritorno di Piero Marrazzo su Rai 3 con Verità Nascoste

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: Piero Marrazzo ci riprova con la TV, tornando su Rai 3. A confermalo è Davide Maggio che annuncia in anteprima che per il giornalista e conduttore romano, ex governatore della Regione Lazio, è in arrivo un nuovo programma che lo vedrà nuovamente in video sul terzo canale: Verità Nascoste. La trasmissione è collocata in palinsesto a partire dalla metà di aprile e prenderà in eredità la prima serata del sabato da La Pelle del Mondo, attualmente in onda con Stefano Mancuso e Lillo.

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Si tratta di un ritorno che ha un significato preciso, perché segna la vera rientrata di Marrazzo alla guida di un programma in prima serata dopo oltre un decennio. Ex volto del TG2 e conduttore di Mi Manda Raitre, volto storico della terza rete, Marrazzo aveva lasciato la televisione per la politica, diventando presidente della Regione Lazio. Poi, nel 2009, lo travolse uno scandalo tra droga e prostituzione, con una risonanza mediatica enorme, che lo costrinse alle dimissioni e a rendere pubblici aspetti intimi della sua vita privata. Nel processo che seguì alle indagini, la Corte di Cassazione lo dichiarò vittima di un complotto organizzato da quattro carabinieri di Roma. Una vicenda che lo stesso Marrazzo ha raccontato nel libro "Storia senza eroi", nel quale ha ricostruito quei mesi difficili e le conseguenze personali e professionali di quell’esposizione forzata.

Piero Marrazzo tra sospensioni e reintegri

Dopo aver lasciato la politica, Marrazzo ha tentato di tornare in tv nella stagione 2013/2014 con Razza Umana su Rai 2, un’esperienza breve e poco fortunata. Nel 2015 ha ottenuto la corrispondenza da Gerusalemme, tornando così a fare il giornalista sul campo, ma nel 2019 è stato sospeso dalla Rai per "presunte irregolarità". A seguito di un’inchiesta interna, l’azienda gli ha riconosciuto responsabilità solo per omissione di controllo, reintegrandolo a RaiNews24, dove è tornato in video nei notiziari della notte.

Morgane – Detective Geniale ci saluta per sempre, addio alla serie di Rai 1

Se Rai 3 punta su un ritorno, Rai 1 si prepara invece a salutare una delle sue serie d’oltralpe di maggior successo degli ultimi anni. Morgane – Detective Geniale arriva all’ultimo atto: prende il via la quinta e ultima stagione della serie franco-belga con protagonista Audrey Fleurot. Otto nuovi episodi, distribuiti in quattro appuntamenti, che chiuderanno il cerchio sulla vita dell’intuitiva Morgane Alvaro, consulente della polizia di Lille dal quoziente intellettivo altissimo. La storia riparte esattamente dal punto in cui si era interrotta la stagione precedente. Dopo la nascita di Léo, il suo quarto figlio, Morgane si trasferisce con tutta la famiglia a casa di Karadec, padre dell’ultimo nato. Tra una casa affollata, tensioni domestiche e il carattere ribelle del piccolo Léo, molto simile a quello di lei, la protagonista torna al lavoro dopo il congedo di maternità. Ad attenderla nuovi casi di omicidio decisamente insoliti, a partire dalla morte di un uomo in un incidente stradale che Morgane identifica come possibile omicidio premeditato. La serie torna su Rai 1 a un anno esatto dalla partenza della stagione precedente, che prese il via il 18 marzo 2025. E questa volta, però, non ci sarà un nuovo capitolo ad attendere gli spettatori.

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