Il cult animato più amato degli anni ‘90 prende finalmente vita: Netflix annuncia il cast del live action di Scooby-Doo
La piattaforma Netflix annuncia il cast principale della nuova serie live-action: tre giovani attori prenderanno i ruoli chiave del celebre gruppo di amici.
Ci sono delle importanti novità che riguardano Scooby-Doo, la serie live-action di Netflix, tanto attesa dai fan. Si sa, il cartone è da sempre amato e probabilmente, proprio per questo motivo, c’è un ‘hype’ particolare per le novità che riguardano questo progetto. Ma torniamo a noi. Una recente notizia ha reso noto qualche altra indiscrezione sul cast: dopo le voci che davano Paul Walter Hauser in corsa per un ruolo secondario, è ora ufficiale la scelta degli attori che daranno vita ai personaggi di Velma, Fred e Shaggy. Vediamo insieme chi saranno gli attori.
Scooby-Doo, chi saranno gli attori che interpreteranno Velma, Fred e Shaggy
Netflix ha annunciato il cast della nuova serie live-action dedicata a Scooby-Doo. I protagonisti della Mystery Inc. saranno McKenna Grace (Daphne), Tanner Hagen (Shaggy), Abby Ryder Fortson (Velma) e Maxwell Jenkins (Fred). Il progetto, ispirato al classico cartone animato di Warner Bros, sarà prodotto insieme a Midnight Radio e Berlanti Productions e racconterà le origini del gruppo di giovani investigatori e del loro cane, alle prese con casi sovrannaturali. Gli episodi introdurranno il primo mistero che coinvolge Shaggy e Daphne e un cucciolo di alano che potrebbe essere testimone di un crimine soprannaturale. Con l’aiuto della pragmatica Velma e di Fred, nuovo in città ma già determinato a risolvere il caso, il gruppo affronterà un’avventura che rischia di rivelare segreti nascosti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La serie è scritta da Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, che saranno anche showrunner insieme a produttori come André Nemec, Jeff Pinkner, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman. Il primo episodio sarà diretto da Toby Haynes, anch’egli produttore esecutivo. Il progetto segna il ritorno di Scooby-Doo sullo schermo dopo i film del 2002 e 2004, che vedevano protagonisti Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard e Linda Cardellini. C’è da dire che, nonostante la lunga attesa (la serie è in sviluppo da anni), l’annuncio ha raccolto reazioni positive.
Scooby-Doo: Gokko, l’anime che reinventa il cartone
A quasi sessant’anni dal debutto, Scooby-Doo torna in una veste completamente nuova: Warner Bros. ha annunciato Scooby-Doo! Gokko, una reinterpretazione in chiave anime kawaii, prevista per il 2027. Presentata durante un evento in Brasile dedicato alla linea di make-up Scooby-Doo x Miss Frandy, questa versione mantiene la riconoscibilità dei personaggi pur adottando uno stile morbido e stilizzato, simile a Tom & Jerry Gokko.
I dettagli sul team creativo restano segreti e non è chiaro se l’uscita sarà globale immediata; il percorso potrebbe seguire quello di Tom & Jerry Gokko, arrivando prima in Giappone e poi nel resto del mondo. Non si sa nemmeno se Scooby-Doo! Gokko derivi dal precedente progetto Go-Go Mystery Machine del 2024, mai completato. In ogni caso, il franchise sembra pronto a reinventarsi senza stravolgere la sua identità.
Guida TV
-
26 Marzo 2026
Tom & Jerry e l'anello incantatoBoomerang
Potrebbe interessarti anche
Scooby-Doo, grandi novità per la nuova serie Netflix: ha trovato la sua Daphne ed è un'attrice amatissima
Annunciato il primo protagonista del reboot di Scooby-Doo di Netflix: sarà McKenna G...
Netflix fa il colpaccio con Warner Bros: quali franchise ha 'vinto' il Colosso dello streaming
L'accordo tra Warner e Netflix permette al Colosso dello streaming di mettere le man...
Colpo di scena, accordo sfumato: Paramount "ruba" Warner Bros. Discovery a Netflix ed ecco perché
Clamoroso ribaltamento dell'affare Warner Bros. Discovery, con Paramount che rilanci...
The Last of Us 3: una star dell'horror nel cast della terza stagione: nessuno se lo aspettava
La terza stagione di The Last of Us si arricchisce di nuovi volti: la star di The Co...
Netflix e Warner Bros, nel matrimonio (all'apparenza perfetto) si è infilato Paramount: tutta la storia
L'accordo tra Netflix e Warner Bros. Discovevery sembrava chiuso, ma Paramount è ent...
Joshua Jackson guarda al passato su HBO Max: How To Survive Without Me riaccende la magia di Dawson’s Creek
Un nuovo personaggio e un sodalizio storico che si ricompone: Joshua Jackson torna p...
Netflix porta One Piece al cinema: la serie uscirà anche in Italia sul grande schermo?
Into the Grand Line, seconda stagione del live action di One Piece, arriva nei cinem...
Warner Bros e Paramount, la mossa vincente: uniscono le piattaforme streaming per fermare Netflix?
I progetti per Paramount+ e HBO Max vedono unire le due piattaforme streaming per cr...