Il cult animato più amato degli anni ‘90 prende finalmente vita: Netflix annuncia il cast del live action di Scooby-Doo La piattaforma Netflix annuncia il cast principale della nuova serie live-action: tre giovani attori prenderanno i ruoli chiave del celebre gruppo di amici.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci sono delle importanti novità che riguardano Scooby-Doo, la serie live-action di Netflix, tanto attesa dai fan. Si sa, il cartone è da sempre amato e probabilmente, proprio per questo motivo, c’è un ‘hype’ particolare per le novità che riguardano questo progetto. Ma torniamo a noi. Una recente notizia ha reso noto qualche altra indiscrezione sul cast: dopo le voci che davano Paul Walter Hauser in corsa per un ruolo secondario, è ora ufficiale la scelta degli attori che daranno vita ai personaggi di Velma, Fred e Shaggy. Vediamo insieme chi saranno gli attori.

Scooby-Doo, chi saranno gli attori che interpreteranno Velma, Fred e Shaggy

Netflix ha annunciato il cast della nuova serie live-action dedicata a Scooby-Doo. I protagonisti della Mystery Inc. saranno McKenna Grace (Daphne), Tanner Hagen (Shaggy), Abby Ryder Fortson (Velma) e Maxwell Jenkins (Fred). Il progetto, ispirato al classico cartone animato di Warner Bros, sarà prodotto insieme a Midnight Radio e Berlanti Productions e racconterà le origini del gruppo di giovani investigatori e del loro cane, alle prese con casi sovrannaturali. Gli episodi introdurranno il primo mistero che coinvolge Shaggy e Daphne e un cucciolo di alano che potrebbe essere testimone di un crimine soprannaturale. Con l’aiuto della pragmatica Velma e di Fred, nuovo in città ma già determinato a risolvere il caso, il gruppo affronterà un’avventura che rischia di rivelare segreti nascosti.

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La serie è scritta da Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, che saranno anche showrunner insieme a produttori come André Nemec, Jeff Pinkner, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman. Il primo episodio sarà diretto da Toby Haynes, anch’egli produttore esecutivo. Il progetto segna il ritorno di Scooby-Doo sullo schermo dopo i film del 2002 e 2004, che vedevano protagonisti Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard e Linda Cardellini. C’è da dire che, nonostante la lunga attesa (la serie è in sviluppo da anni), l’annuncio ha raccolto reazioni positive.

Scooby-Doo: Gokko, l’anime che reinventa il cartone

A quasi sessant’anni dal debutto, Scooby-Doo torna in una veste completamente nuova: Warner Bros. ha annunciato Scooby-Doo! Gokko, una reinterpretazione in chiave anime kawaii, prevista per il 2027. Presentata durante un evento in Brasile dedicato alla linea di make-up Scooby-Doo x Miss Frandy, questa versione mantiene la riconoscibilità dei personaggi pur adottando uno stile morbido e stilizzato, simile a Tom & Jerry Gokko.

I dettagli sul team creativo restano segreti e non è chiaro se l’uscita sarà globale immediata; il percorso potrebbe seguire quello di Tom & Jerry Gokko, arrivando prima in Giappone e poi nel resto del mondo. Non si sa nemmeno se Scooby-Doo! Gokko derivi dal precedente progetto Go-Go Mystery Machine del 2024, mai completato. In ogni caso, il franchise sembra pronto a reinventarsi senza stravolgere la sua identità.

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