Scooby-Doo, grandi novità per la nuova serie Netflix: ha trovato la sua Daphne ed è un'attrice amatissima Annunciato il primo protagonista del reboot di Scooby-Doo di Netflix: sarà McKenna Grace a vestire i panni di Daphne nel nuovo show

CONDIVIDI

Il reboot di Scooby-Doo su Netflix ha ufficialmente trovato il suo primo protagonista e membro del cast. È stata infatti scelta l’attrice che interpreterà Daphne nell’atteso reboot, e si tratta di McKenna Grace.

McKenna Grace sarà Daphne nel reboot di Scooby-Doo

È stata l’attrice stessa a confermare il suo casting, condividendo su Instagram l’entusiasmo per la sua presenza nel progetto: "Oh mio Dio. Non riesco ancora a crederci, – ha dichiarato – potrei piangere di nuovo solo guardando questo annuncio. Sono così grata, così emozionata".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non è la prima volta che McKenna Grace interpreta Daphne, dato che ha già legami con il franchise di Scooby-Doo. In Scoob!, del 2020, ha infatti doppiato una versione giovane dell’iconico personaggio, il che rende il casting per il reboot live-action la sua seconda interpretazione. È come se ci fosse la chiusura di un cerchio se si pensa che la giovane attrice ha anche indossato un cosplay di Daphne nel 2024 per Halloween, mentre il suo co-protagonista di Regretting You, Mason Thames, era vestito da Shaggy.

Grace, che presto vedremo in Scream 7, ha una lunga esperienza nell’interpretare giovani versioni di vari personaggi sul grande e piccolo schermo. L’attrice, infatti, ha interpretato la piccola Sabrina, interpretata da Kiernan Shipka nella versione adulta, in Le terrificanti avventure di Sabrina.

Scooby-Doo, le novità sul cast e la trama

A seguito di questo annuncio, sono iniziati i casting per gli altri personaggi del celebre gruppo: Shaggy, Velma e Fred. Sappiamo inoltre che Josh Appelbaum e Scott Rosenberg sono stati scelti come showrunner per l’adattamento Netflix.

Descritta come una rivisitazione moderna, Netflix anticipa che la serie si concentrerà sulle origini dell’iconica gang. La trama ruota attorno a una squadra al Camp Ruby-Spears tra "i vecchi amici Shaggy e Daphne", così come "con la cittadina scientifica Velma e lo strano ma affascinante Fred per risolvere il mistero di un cucciolo di alano solitario e smarrito, che potrebbe aver assistito a un omicidio soprannaturale". La prima stagione di Scooby-Doo ha ricevuto il via libera per otto episodi nel marzo 2025.

Potrebbe interessarti anche