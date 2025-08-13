Scontro tra Riotta e Capezzone ad Agorà Estate: "Fate tacere i cafoni in studio"
Un confronto tra ospiti trasforma il talk in una vera arena tv. Gianni Riotta e Daniele Capezzone si scontrano sull’uccisione del giornalista Anas Al-Sharif.
A volte basta una frase per far saltare gli equilibri di una diretta. È quello che è successo a Agorà Estate, dove un dibattito sul conflitto in Medio Oriente è rapidamente degenerato in uno scontro acceso tra Daniele Capezzone e Gianni Riotta. In pochi minuti, lo studio si è trasformato in un campo di battaglia verbale, con la conduttrice costretta a intervenire più volte per riportare la calma.
Agorà Estate: le parole che hanno acceso la miccia
Tutto è iniziato con l’intervento di Capezzone, che ha criticato la narrazione mediatica sul conflitto, accusando alcuni di concentrarsi solo su una parte. Prima ha parlato della pressione esercitata su Netanyahu: "State esercitando tutta la pressione su Netanyahu e non su Hamas. Lui rischia di vincere la battaglia sul campo, ma non quella mediatica", poi ha aggiunto un passaggio che ha subito fatto alzare i toni: "State santificando il giornalista ucciso, c’è poco da ridere sul fatto che voi trattiate come un campione della libera informazione uno che probabilmente era a libro paga di Hamas e che trattava i guerriglieri di Hamas come amici". Parole pesanti, oltre che prima di fondamento, che quindi hanno immediatamente spinto Riotta a intervenire con decisione.
La replica di Gianni Riotta
Il giornalista non ha lasciato correre quel "voi", utilizzato dall’interlocutore, e ha chiesto spiegazioni dirette: "Siccome hai detto voi, vorrei sapere chi in questo studio lo ha elogiato. Devi dire chi è che ha elogiato Hamas in questo studio". Poi, con tono ancora più fermo, ha rivendicato la propria posizione filo-israeliana: "Io sono stato embedded con IDF, è chiaro? Chi siamo noi? Hai detto voi avete elogiato il giornalista di Hamas. Chi di noi ha elogiato Hamas in questo studio?". A quel punto, la discussione è diventata un botta e risposta serrato, con accuse e interruzioni continue.
Giulia Di Stefano costretta a intervenire
Mentre Riotta insisteva, ripetendo "Hai detto voi! Riavvolgi il nostro, hai detto voi!", Capezzone replicava chiedendo alla conduttrice di "Far tacere i cafoni in studio". Una frase che ha alzato ulteriormente la tensione e costretto la conduttrice Giulia Di Stefano a bloccare per un momento il dibattito. Nonostante i tentativi di riportare ordine, il clima è rimasto teso anche nei minuti successivi, con i due ospiti che non hanno nascosto la loro distanza di vedute. Un momento che resterà tra i più infuocati di questa edizione estiva del programma. Resta da vedere se lo scontro tra i due avrà un proseguimento, magari anche tramite social.
