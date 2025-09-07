Scontro Affari Tuoi- La Ruota della Fortuna: l'ironia social del Dottore contro Mediaset Continua la sfida tra i due game show più seguiti dagli italiani, e anche le frecciatine a distanza. Questa volta a scoccare una frecciata ironica è Pasquale Romano: cosa ha postato sui social

E’ la sfida che ha acceso il settembre televisivo, un duello atteso per tutta l’estate e che ora si sta consumando ogni sera, dividendo il pubblico in vere e proprie tifoserie. Stiamo parlando ovviamente dello scontro tra i seguitissimi game show dell’access prime time delle due rete ammiraglie di Rai e Mediaset, ovvero Affari Tuoi, o il "gioco dei pacchi" guidato da Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna, nella versione rinnovata di Gerry Scotti, partita con grande successo durante l’estate e che continua a macinare ascolti anche dopo l’avvio del concorrente più temibile.

Affari Tuoi battuto da La Ruota della Fortuna: la "nostalgia" del Dottore dice tutto

Al momento in testa alla gara è il programma di Gerry Scotti, ma si tratta di un vero testa a testa che sta appassionando i fan della tv, e non sta lesinando anche messaggi incrociati, frecciatine e vere e proprie bordate tra i protagonisti. A dare fuoco alle polveri è stato Gerry Scotti che, in un’intervista alla vigilia della partenza di Affari Tuoi, aveva pizzicato il giovane collega, poi ci si è messo pure Pier Silvio Berlusconi che si è scomodato a piombare nello studio della Ruota della Fortuna per fare i meritati complimenti a Scotti ma non rinunciando a una frecciata velenosa verso un format, Affari Tuoi, che in Spagna però apprezza, visto che va in onda su Mediaset. Dall’altra parte, Stefano De Martino per ora ha mantenuto un signorile silenzio, mentre a rispondere con allusioni e frecciatine è Pasquale Romano, storico autore del programma in cui interpreta anche il ruolo cruciale del Dottore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Già l’altro giorno, all’indomani dell’intervento un po’ sopra le righe di Berlusconi Jr, aveva postato un messaggio solo apparentemente criptico: la foto del libro di Eugenio Borgna ,Il tempo e la vita, accompagnata dalla frase criptica "È solo questione di tempo". Ed è stato facile per tutti capire a cosa si riferisse.

Nelle ultime ore, Pasquale Romano passa all’ironia, con una storia Instagram in cui si vedono dei ricci di mare appoggiati sopra un remo e il testo in sovraimpressione "Nostalgia di…Ricci", con chiaro riferimento ad Antonio Ricci, che con la sua Striscia la Notizia ha rappresentato la concorrenza (puntualmente battuta) di Affari Tuoi nella scorsa stagione. Due programmi diversi a confronto, con il pubblico che aveva optato per il game. Ora che anche dall’altra parte della barricata c’è un gioco all’ora di cena, le cose si sono complicate per De Martino e per il Dottore, che scherzando scherzando, un po’ di nostalgia dei passati risultati deve sentirla davvero…

