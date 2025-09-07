Scontro Affari Tuoi- La Ruota della Fortuna: l'ironia social del Dottore contro Mediaset
Continua la sfida tra i due game show più seguiti dagli italiani, e anche le frecciatine a distanza. Questa volta a scoccare una frecciata ironica è Pasquale Romano: cosa ha postato sui social
E’ la sfida che ha acceso il settembre televisivo, un duello atteso per tutta l’estate e che ora si sta consumando ogni sera, dividendo il pubblico in vere e proprie tifoserie. Stiamo parlando ovviamente dello scontro tra i seguitissimi game show dell’access prime time delle due rete ammiraglie di Rai e Mediaset, ovvero Affari Tuoi, o il "gioco dei pacchi" guidato da Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna, nella versione rinnovata di Gerry Scotti, partita con grande successo durante l’estate e che continua a macinare ascolti anche dopo l’avvio del concorrente più temibile.
Affari Tuoi battuto da La Ruota della Fortuna: la "nostalgia" del Dottore dice tutto
Al momento in testa alla gara è il programma di Gerry Scotti, ma si tratta di un vero testa a testa che sta appassionando i fan della tv, e non sta lesinando anche messaggi incrociati, frecciatine e vere e proprie bordate tra i protagonisti. A dare fuoco alle polveri è stato Gerry Scotti che, in un’intervista alla vigilia della partenza di Affari Tuoi, aveva pizzicato il giovane collega, poi ci si è messo pure Pier Silvio Berlusconi che si è scomodato a piombare nello studio della Ruota della Fortuna per fare i meritati complimenti a Scotti ma non rinunciando a una frecciata velenosa verso un format, Affari Tuoi, che in Spagna però apprezza, visto che va in onda su Mediaset. Dall’altra parte, Stefano De Martino per ora ha mantenuto un signorile silenzio, mentre a rispondere con allusioni e frecciatine è Pasquale Romano, storico autore del programma in cui interpreta anche il ruolo cruciale del Dottore.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Già l’altro giorno, all’indomani dell’intervento un po’ sopra le righe di Berlusconi Jr, aveva postato un messaggio solo apparentemente criptico: la foto del libro di Eugenio Borgna ,Il tempo e la vita, accompagnata dalla frase criptica "È solo questione di tempo". Ed è stato facile per tutti capire a cosa si riferisse.
Nelle ultime ore, Pasquale Romano passa all’ironia, con una storia Instagram in cui si vedono dei ricci di mare appoggiati sopra un remo e il testo in sovraimpressione "Nostalgia di…Ricci", con chiaro riferimento ad Antonio Ricci, che con la sua Striscia la Notizia ha rappresentato la concorrenza (puntualmente battuta) di Affari Tuoi nella scorsa stagione. Due programmi diversi a confronto, con il pubblico che aveva optato per il game. Ora che anche dall’altra parte della barricata c’è un gioco all’ora di cena, le cose si sono complicate per De Martino e per il Dottore, che scherzando scherzando, un po’ di nostalgia dei passati risultati deve sentirla davvero…
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, il Dottore difende De Martino: la frecciata social dopo i flop inattesi (e le feste di Mediaset)
Il 'dottore' di Affari Tuoi pubblica un enigmatico post su Instagram: un messaggio c...
Cesara Buonamici e Gerry Scotti rilanciano le frecciate tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: c'entra Carlo Conti
Dalla battuta della giornalista del Tg 5, a Scotti che tira in ballo il noto collega...
La Ruota della Fortuna, Pier Silvio Berlusconi irrompe in diretta: “Abbiamo fatto un piccolo miracolo”. Poi punge Affari Tuoi
L’ad Mediaset si è presentato a sorpresa nello studio del game show, che ha battuto ...
La Ruota della Fortuna, numeri da record per Gerry Scotti (in attesa di Affari Tuoi): la sfida a De Martino è lanciata
Il conduttore Mediaset si gode i risultati da urlo del game show nell’access prime t...
Affari Tuoi, il fuorionda di Gerry Scotti che spaventa De Martino (e Striscia). E la Rai si arrabbia
Il direttore prime time della tv di Stato risponde alle frecciate di Pier Silvio Ber...
Affari Tuoi, Rai al contrattacco dopo l’esordio flop: cosa cambia dopo l’errore che ha favorito Gerry Scotti
La seconda puntata del game show condotto da Stefano De Martino in onda stasera sarà...
Affari Tuoi, la nuova edizione: rientro anticipato per De Martino, tutte le novità e quando inizia. La sfida con Gerry Scotti
Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 è giunto alla 18esima stagione...
Affari Tuoi, quando inizia e come cambia il gioco dei pacchi: De Martino riparte con l’incubo Scotti
La stagione 2025/2026 di Affari Tuoi inizia martedì 2 settembre, con regolamento agg...