Scissione 3, Ben Stiller lascia la regia della serie ma rassicura i fan con un nuovo film: “Non vado da nessuna parte” Ben Stiller rinuncia alla regia di Scissione 3 per nuovi impegni, ma continua a seguire la serie da produttore e promette una stagione indimenticabile.

Ben Stiller ha letteralmente spiazzato i fan nelle scorse ore, con un annuncio inaspettato. L’attore e regista, che ha diretto 11 episodi tra la prima e la seconda stagione della serie Apple, Scissione, non tornerà alla regia nella terza stagione a causa dei suoi numerosi impegni, ma resta comunque legato al progetto. C’è chi è rimasto un po’ male per questa notizia, e chi invece, ha compreso ciò che Stiller ha detto. Ma cerchiamo di capire meglio quali saranno i suoi impegni.

Scissione 3, Ben Stiller non sarà alla regia della terza stagione: le sue parole

Ben Stiller non dirigerà la terza stagione di Scissione, la serie Apple TV+ di cui è anche produttore esecutivo. In un’intervista al Los Angeles Times, l’attore ha spiegato che in primavera sarà impegnato a dirigere un film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale su un aviatore abbattuto che deve sopravvivere nella Francia occupata e partecipa alla Resistenza. Stiller produrrà anche Focker-in-Law, il sequel di Ti presento i miei, ha completato il documentario Stiller & Meara: Nothing Is Lost sui suoi genitori, e sarà protagonista di un progetto HBO musicale chiamato The Band. Inoltre, vorrebbe realizzare un film basato sul podcast Bag Man di Rachel Maddow, sullo scandalo di corruzione del vice presidente Spiro Agnew.

Riguardo alla sua assenza da Scissione, Stiller ha dichiarato: "Queste cose hanno bisogno di tempo per essere realizzate e più invecchi, più ti rendi conto che hai solo un certo tempo a disposizione". Ha però rassicurato i fan: "Non sto andando da nessuna parte. Abbiamo degli incredibili registi e un team che crea lo show. Amo dirigere e non vedo l’ora di rifarlo in futuro. Sento che la stagione 3 sarà la migliore mentre continuiamo a evolvere".

Cosa sappiamo su Scissione 3 e dove vedere le prime due stagioni in streaming

Mesi fa, Apple TV+ ha rinnovato serie tv thriller-fantascientifica Scissione, che avrà la terza stagione. Non sappiamo ancora la trama della stagione 3, ma in quella precedente, abbiamo visto la presenza di un super cast composto da Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette. il creatore, scrittore e produttore esecutivo Dan Erickson, dopo il rinnovo, ha dichiarato: "Non vedo l’ora di continuare a spargere caos, scherzi, paura e malizia insieme a queste persone davvero incredibili".

Per quanto riguarda la data di uscita, non sappiamo ancora quando sarà ma, se avete intenzione di vedere le prime due stagioni, le trovate in streaming su Apple TV+.

