Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile, i cambiamenti di palinsesto di Rai e Mediaset: TG ridotti, Mattino 5 spostato Una giornata di mobilitazione che riaccende il dibattito sul futuro dell’informazione e cambia per 24 ore il volto della tv italiana tra edizioni ridotte e programmi spostati.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Lo sciopero dei giornalisti proclamato per giovedì 16 aprile non è soltanto una scelta sindacale che riguarda addetti ai lavori e tavoli di trattativa, ma un evento destinato a riflettersi concretamente sulle abitudini quotidiane di milioni di telespettatori. Per la terza volta in pochi mesi, i giornalisti tornano a fermarsi per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg e per sollecitare risposte sull’equo compenso destinato ai lavoratori autonomi, con effetti immediati sulla programmazione di Rai e Mediaset.

Lo sciopero di oggi: il problema del contratto e la mobilitazione di massa

Al centro della protesta c’è un contratto scaduto da oltre dieci anni, una condizione che, secondo i sindacati, non risponde più alle trasformazioni profonde che hanno investito il mondo dell’informazione. In un comunicato diffuso in occasione della giornata di sciopero si legge: "Scaduto da oltre 10 anni, il contratto di lavoro deve essere rinnovato per rispondere alle nuove modalità dell’informazione giornalistica e dare risposte sul fronte dei salari che scontano una perdita consistente del potere di acquisto falcidiato dall’inflazione", parole che sintetizzano una frattura ormai evidente tra redazioni ed editori, aggravata dall’assenza di regole condivise sull’uso dell’intelligenza artificiale e sulla tutela economica dei contenuti.

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Il comunicato sindacale ribadisce inoltre che: "Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore". Un passaggio che mette in luce come la protesta non venga vissuta come un atto simbolico, bensì come una scelta ritenuta necessaria per difendere la qualità stessa dell’informazione.

Come cambia la programmazione Rai e Mediaset: programmi slittati e palinsesti accorciati

Le conseguenze sul piccolo schermo saranno evidenti, anche se non totali. Nelle giornate di sciopero sono infatti previste alcune fasce informative garantite, pensate per assicurare un servizio minimo al pubblico. Le reti radiofoniche Radio 1, Radio 2 e Radio 3 trasmetteranno due edizioni del giornale radio della durata di sei minuti ciascuna. Per quanto riguarda la televisione, Tg1, Tg2, Tg3 e Rainews 24 proporranno un’edizione inferiore ai dieci minuti, priva di servizi e approfondimenti, mentre le testate regionali si limiteranno a un notiziario di soli cinque minuti.

La messa in onda di queste edizioni ridotte sarà collocata nelle fasce orarie tradizionalmente più seguite, verosimilmente intorno alle 13 e alle 20. Ma anche Mediaset dovrà adeguare la propria programmazione. La riduzione di Tg5 comporterà uno slittamento di Mattino Cinque, che andrà in onda prima del previsto proprio per compensare l’edizione accorciata del telegiornale. Un effetto domino che dimostra quanto l’informazione sia l’ossatura su cui si regge l’intero palinsesto.

Il fronte della carta stampata e il messaggio ai lettori

Non soltanto televisione. Anche alcune testate cartacee e online hanno annunciato l’adesione allo sciopero, spiegandone le ragioni direttamente ai lettori. In una nota de Il Fatto Quotidiano si legge: "Se venerdì 17 aprile non ci troverete in edicola (e in pdf) e il sito non verrà aggiornato nella giornata di giovedì 16 sarà per la protesta dei suoi cronisti".

La giornata del 16 aprile, dunque, non rappresenta soltanto una parentesi anomala nei palinsesti televisivi, ma un momento di riflessione più ampio su un settore che rivendica tutele, riconoscimento economico e regole aggiornate. Per i telespettatori significherà notiziari più brevi e qualche variazione d’orario; per chi lavora nelle redazioni, invece, è l’ennesimo capitolo di una lotta che dura da anni.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

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