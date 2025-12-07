Sci alpino in diretta TV, slalom gigante maschile e femminile: orario, canali, dove vedere Sofia Goggia Gigante maschile a Beaver Creek e Gigante femminile a Mont-Tremblant: gli orari delle manche e dove vederle in diretta TV oggi 7 dicembre 2025.

La domenica di sci alpino di oggi, 7 dicembre 2025, offre due grandi appuntamenti per gli appassionati: il gigante femminile a Mont-Tremblant (Canada) e il gigante maschile a Beaver Creek (USA). Gli spettatori potranno seguire le gare in diretta sia in chiaro che in streaming, tifando per gli atleti italiani e per le stelle internazionali come Marco Odermatt e Alice Robinson. Ecco dove seguire le gare in diretta Tv e streaming.

Gigante maschile a Beaver Creek: dove vederlo oggi in TV (7 dicembre)

La prima manche del gigante maschile è in programma alle 19:00, seguita dalla seconda alle 21:10. Marco Odermatt è il favorito principale, mentre gli italiani Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti e Tobias Kastlunger puntano a un piazzamento importante. La diretta in streaming sarà disponibile su RaiPlay per la prima manche del gigante maschile a Beaver Creek, su RaiPlay Sport 1 per la seconda manche..

Orari: 19:00 (prima manche), 21:10 (seconda manche)

19:00 (prima manche), 21:10 (seconda manche) TV: RaiSport + HD (canale 57), Rai Sport (canale 58).

RaiSport + HD (canale 57), Rai Sport (canale 58). Streaming: RaiPlay (gratuito), Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN, Sky Go, Now TV, TimVision, Prime Video Channels (abbonamento richiesto)

Gigante femminile a Mont-Tremblant: dove vederlo oggi in TV

La gara femminile inizierà con la prima manche alle 16:00 e proseguirà con la seconda alle 18:00. Sofia Goggia guida la squadra italiana, affiancata da Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Tra le favorite spicca Alice Robinson, che punta al tris consecutivo dopo le vittorie dei giorni scorsi. La diretta in streaming sarà disponibile su RaiPlay per la prima manche del gigante femminile a Mont-Tremblant e su RaiPlay Sport 2 per la seconda manche.

Orari: 16:00 (prima manche), 18:00 (seconda manche)

16:00 (prima manche), 18:00 (seconda manche) TV: RaiSport + HD (canale 57), Rai Sport (canale 58)

RaiSport + HD (canale 57), Rai Sport (canale 58) Streaming: RaiPlay (gratuito), Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN, Sky Go, Now TV, TimVision, Prime Video Channels (abbonamento richiesto)

