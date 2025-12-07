Sci alpino in diretta TV, slalom gigante maschile e femminile: orario, canali, dove vedere Sofia Goggia
Gigante maschile a Beaver Creek e Gigante femminile a Mont-Tremblant: gli orari delle manche e dove vederle in diretta TV oggi 7 dicembre 2025.
La domenica di sci alpino di oggi, 7 dicembre 2025, offre due grandi appuntamenti per gli appassionati: il gigante femminile a Mont-Tremblant (Canada) e il gigante maschile a Beaver Creek (USA). Gli spettatori potranno seguire le gare in diretta sia in chiaro che in streaming, tifando per gli atleti italiani e per le stelle internazionali come Marco Odermatt e Alice Robinson. Ecco dove seguire le gare in diretta Tv e streaming.
Gigante maschile a Beaver Creek: dove vederlo oggi in TV (7 dicembre)
La prima manche del gigante maschile è in programma alle 19:00, seguita dalla seconda alle 21:10. Marco Odermatt è il favorito principale, mentre gli italiani Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti e Tobias Kastlunger puntano a un piazzamento importante. La diretta in streaming sarà disponibile su RaiPlay per la prima manche del gigante maschile a Beaver Creek, su RaiPlay Sport 1 per la seconda manche..
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Orari: 19:00 (prima manche), 21:10 (seconda manche)
- TV: RaiSport + HD (canale 57), Rai Sport (canale 58).
- Streaming: RaiPlay (gratuito), Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN, Sky Go, Now TV, TimVision, Prime Video Channels (abbonamento richiesto)
Gigante femminile a Mont-Tremblant: dove vederlo oggi in TV
La gara femminile inizierà con la prima manche alle 16:00 e proseguirà con la seconda alle 18:00. Sofia Goggia guida la squadra italiana, affiancata da Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Tra le favorite spicca Alice Robinson, che punta al tris consecutivo dopo le vittorie dei giorni scorsi. La diretta in streaming sarà disponibile su RaiPlay per la prima manche del gigante femminile a Mont-Tremblant e su RaiPlay Sport 2 per la seconda manche.
- Orari: 16:00 (prima manche), 18:00 (seconda manche)
- TV: RaiSport + HD (canale 57), Rai Sport (canale 58)
- Streaming: RaiPlay (gratuito), Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN, Sky Go, Now TV, TimVision, Prime Video Channels (abbonamento richiesto)
Guida TV
-
11 Dicembre 2025
Il gigante di ferroSky Cinema Family
Potrebbe interessarti anche
La Rai 'oscura' Sofia Goggia, dove vedere lo slalom gigante di Mont-Tremblant: orario, canale, streaming
Oggi . 6 dicembre - il circus della Coppa del Mondo fa tappa a Mont Tremblant per lo...
Lo sport in TV oggi: a Copper Mountain è tempo di gigante (non per l'Italia)
I migliori eventi sportivi in onda venerdì 28 novembre 2025: la Coppa del Mondo di s...
Lo sport in TV oggi, sabato 29 novembre 2025: torna la Formula 1, ma occhio a Juventus-Cagliari
Scoprite i migliori eventi sportivi di sabato 29 novembre 2025: dal GP Qatar su Sky ...
Lo sport in TV oggi, domenica 30 novembre 2025: dove vedere Lituania-Italia e il GP Qatar
Più di trenta appuntamenti per tutti i gusti: Serie A su Dazn con Roma-Napoli, GP Qa...
Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico
Dallo Slalom Gigante femminile di Soelden alla MotoGP in Malesia, passando per il GP...
Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv
Dalla Coppa del Mondo di sci da Soelden su Rai Sport ed Eurosport al GP del Messico ...
Lo sport in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Olimpia Milano-Trapani in diretta
Dalla finale delle ATP Finals e il GP di Valencia alla sfida Italia-Norvegia: volley...
Lo sport in TV oggi, sabato 22 novembre: dalla Formula 1 a Las Vegas, alla Premier League con Newcastle-Manchester City
Dal GP di Las Vegas alla Premier League con tante partite, passando per lo slalom di...