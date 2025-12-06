Sci oggi in Tv, slalom gigante di Mont-Tremblant: orari e dove vederlo in chiaro. La svolta di Sofia Goggia
Oggi . 6 dicembre - il circus della Coppa del Mondo fa tappa a Mont Tremblant per lo slalom gigante femminile. Ecco orario e dove vedere le due manche.
Lo sci alpino torna protagonista oggi in Tv. Questo sabato, 6 dicembre 2025, il calendario prevede una gara della Coppa del Mondo femminile. Spazio allo slalom gigante di Mont-Tremblant, in Canada, con gli occhi dei tifosi italiani puntati sulla gara della nostra Sofia Goggia, che proverà a tenere il passo dell’americana Mikaela Shiffrin e della neozelandese Robinson. Ecco dove seguire la gara in diretta Tv.
Sci Alpino, Slalom gigante di Mont-Tremblant: dove vederlo oggi in TV e streaming
La prima manche dello Slalom gigante di Mont-Tremblant è in programma alle ore 17, seguita alle ore 20 dalla seconda manche. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre, mentre il sito Raiplay offrirà la diretta in streaming gratuito. La gara sarà trasmessa anche da Eurosport (per gli abbonati Disovery+ e DAZN).
- Gara: slalom gigante femminile
- Orario: prima manche ore 17, seconda manche ore 20
- Diretta TV: RaiSport, Eurosport
- Diretta Streaming: Raiplay, Dazn
Questo pomeriggio era in programma anche il Super G maschile di Beaver Creeek in Colorado, ma la gara è stata spostata a ieri a causa delle condizioni meteorologiche previste per la giornata odierna.
Sci Alpino, Sofia Goggia e le altre italiane
Senza la stella Federica Brignone, che è ancora alle prese con la rieducazione dopo il terribile incidente di 8 mesi fa (ma il recupero record per le Olimpiadi di Milano-Cortina è ancora possibile), le speranze italiane oggi a Mont-Tremblant sono affidate a Sofia Goggia, segnalata in gran forma e avvantaggiata dalle caratteristiche della pista in Quebec. L’atleta bergamasca partirà col pettorale numero 17, prima delle italiane: poi toccherà a Asja Zenere con il 21, Lara Della Mea con il 24, Giorgia Collomb con il 27 e Ilaria Ghisalberti con il 30.
La carica di Sofia Goggia
Come detto, Sofia Goggia dovrà fare la corsa sulle favorite Mikaela Shiffrin e Alice Robinson, ma la 33enne bergamasca arriva alla gara in Quebec col morale alto e ottime sensazioni: "A Tremblant fa molto freddo, siamo a -25 gradi ma percepito arriviamo a -35 gradi – ha detto alla vigilia della gara – Due anni fa su questa pista mi trovai abbastanza bene, arrivo dal gigante di Copper che non mi ha lasciata pienamente soddisfatta. Il mio obiettivo è mettere insieme due belle manche".
