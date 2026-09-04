Su Netflix l'origine di una leggenda immortale: il docufilm Schumacher '94 ha una data di uscita Nella cornice del Gran Premio di Monza, Netflix ha tolto il velo sul docufilm dedicato alla stagione 1994, quella che ha cambiato il volto della Formula 1

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Trenta anni fa, un ragazzotto tedesco di 27 anni, completamente vestito di rosso, come rossa era la livrea della vettura che guidava, tagliava per la prima volta da vincitore il traguardo del Gran Premio di Monza, quello che per tutti è il Tempio della Velocità. E proprio nella cornice del GP monzese è stato presentato in anteprima il trailer del docufilm Schumacher ’94 – La nascita di una leggenda, ufficialmente disponibile in streaming solo su Netflix a partire dal 2 ottobre 2026. Un racconto con tantissimi dietro le quinte della stagione 1994, un’annata che ha cambiato il volto della Formula 1 e che ha regalato a Schumi il suo primo titolo mondiale, catapultando quel giovanotto di Hürth nel gotha dei piloti di corse automobilistiche. E dando vita a una leggenda. Vi lasciamo in calce a questo articolo il trailer ufficiale doppiato in italiano del docufilm Schumacher ’94 – La nascita di una leggenda.

Schumacher ’94: ecco quando esce il docufilm sul primo mondiale di Schumi

Prima di approdare in Ferrari e scrivere la storia del Cavallino, Schumacher ha vestito dal 1991 al 1995 il blu della Benetton, scuderia con cui ha appunto vinto il proprio primo titolo iridato. "Quello fu l’inizio, l’inizio di qualcosa di grande". Con queste parole il trailer introduce il salto indietro nel tempo che il docufilm prodotto da Janek Romero farà fare ai tifosi. Il ritorno a un’epoca che ha letteralmente stravolto la Formula 1, nel bene e nel male. Il documentario si concentra sulla stagione 1994, un’annata drammatica e irripetibile.

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Una stagione che, se fosse stata un film, sarebbe stata un thriller psicologico. La stagione, come detto, del primo titolo mondiale del Kaiser, conquistato ad Adelaide all’ultima gara, ma anche quella della tragica scomparsa a Imola di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. E pure delle accuse di irregolarità tecniche, dei sospetti, dei veleni e della sensazione che tutto potesse svanire da un momento all’altro.

Immagini di repertorio inedite e testimonianze dirette: quando esce Schumacher ’94?

Attraverso immagini inedite e scorci di vita privata, emerge il ritratto duale di Michael: il gladiatore spietato in pista e il ragazzo profondo, sensibile ed empatico fuori dal paddock. Accanto a Schumi, nei momenti più difficili come in quelli di massima gioia, c’è Corinna. Il documentario fa un ottimo lavoro nel mostrare l’intreccio tra la cronaca sportiva e il racconto di un’intima storia d’amore nata proprio ai margini del grande circo della F1 e capace di resistere al tempo e alle avversità.

Ad arricchire il quadro, le testimonianze dirette di chi quel paddock lo ha dominato o vissuto da vicino: da Flavio Briatore a Bernie Ecclestone, passando per rivali come David Coulthard e storici compagni di viaggio come Willi Weber, Kai Ebel e Heiko Waßer. Il docufilm Schumacher ’94 – La nascita di una leggenda esce ufficialmente in streaming su Netflix il 2 ottobre 2026. Qui sotto vi lasciamo il trailer ufficiale doppiato in italiano.

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