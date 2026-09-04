Su Netflix l'origine di una leggenda immortale: il docufilm Schumacher '94 ha una data di uscita
Nella cornice del Gran Premio di Monza, Netflix ha tolto il velo sul docufilm dedicato alla stagione 1994, quella che ha cambiato il volto della Formula 1
Trenta anni fa, un ragazzotto tedesco di 27 anni, completamente vestito di rosso, come rossa era la livrea della vettura che guidava, tagliava per la prima volta da vincitore il traguardo del Gran Premio di Monza, quello che per tutti è il Tempio della Velocità. E proprio nella cornice del GP monzese è stato presentato in anteprima il trailer del docufilm Schumacher ’94 – La nascita di una leggenda, ufficialmente disponibile in streaming solo su Netflix a partire dal 2 ottobre 2026. Un racconto con tantissimi dietro le quinte della stagione 1994, un’annata che ha cambiato il volto della Formula 1 e che ha regalato a Schumi il suo primo titolo mondiale, catapultando quel giovanotto di Hürth nel gotha dei piloti di corse automobilistiche. E dando vita a una leggenda. Vi lasciamo in calce a questo articolo il trailer ufficiale doppiato in italiano del docufilm Schumacher ’94 – La nascita di una leggenda.
Schumacher ’94: ecco quando esce il docufilm sul primo mondiale di Schumi
Prima di approdare in Ferrari e scrivere la storia del Cavallino, Schumacher ha vestito dal 1991 al 1995 il blu della Benetton, scuderia con cui ha appunto vinto il proprio primo titolo iridato. "Quello fu l’inizio, l’inizio di qualcosa di grande". Con queste parole il trailer introduce il salto indietro nel tempo che il docufilm prodotto da Janek Romero farà fare ai tifosi. Il ritorno a un’epoca che ha letteralmente stravolto la Formula 1, nel bene e nel male. Il documentario si concentra sulla stagione 1994, un’annata drammatica e irripetibile.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Una stagione che, se fosse stata un film, sarebbe stata un thriller psicologico. La stagione, come detto, del primo titolo mondiale del Kaiser, conquistato ad Adelaide all’ultima gara, ma anche quella della tragica scomparsa a Imola di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. E pure delle accuse di irregolarità tecniche, dei sospetti, dei veleni e della sensazione che tutto potesse svanire da un momento all’altro.
Immagini di repertorio inedite e testimonianze dirette: quando esce Schumacher ’94?
Attraverso immagini inedite e scorci di vita privata, emerge il ritratto duale di Michael: il gladiatore spietato in pista e il ragazzo profondo, sensibile ed empatico fuori dal paddock. Accanto a Schumi, nei momenti più difficili come in quelli di massima gioia, c’è Corinna. Il documentario fa un ottimo lavoro nel mostrare l’intreccio tra la cronaca sportiva e il racconto di un’intima storia d’amore nata proprio ai margini del grande circo della F1 e capace di resistere al tempo e alle avversità.
Ad arricchire il quadro, le testimonianze dirette di chi quel paddock lo ha dominato o vissuto da vicino: da Flavio Briatore a Bernie Ecclestone, passando per rivali come David Coulthard e storici compagni di viaggio come Willi Weber, Kai Ebel e Heiko Waßer. Il docufilm Schumacher ’94 – La nascita di una leggenda esce ufficialmente in streaming su Netflix il 2 ottobre 2026. Qui sotto vi lasciamo il trailer ufficiale doppiato in italiano.
Potrebbe interessarti anche
Russell Crowe sbarca a Venezia con “What Love Builds”: dal Gladiatore a Sanremo con Amadeus, i mille volti (musicali) dell’attore premio Oscar
Il protagonista del kolossal di Ridley Scott sarà fuori concorso con un documentario...
"Il mio nome è Riccardo Cocciante", capolavori e retroscena in TV: l’omaggio da brividi con Mogol e Gianna Nannini
Questa sera su Rai 3 il primo docufilm dedicato al Maestro: ricordi, successi e retr...
Maschi Veri, Sarah Felberbaum torna a combattere la mascolinità tossica su Netflix: la stagione 2 della serie è 'dietro l'angolo'
Nuove avventure aspettano Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, ancora alle prese con l...
Valeria Golino pronta a far commuovere Venezia nel nuovo film in anteprima alla Mostra del Cinema
Scritto dallo stesso Amelio, vanta un cast d'eccezione composto da Golino, Alessandr...
Pooh - Un attimo ancora, capolavori e lacrime in Tv (con Mariasole Pollio) l’omaggio da brividi a Stefano D'Orazio e Valerio Negrini
In onda su Rai 3, dalle 21:15, il film ripercorre la carriera cinquantennale del gru...
Saman Abbas, quando esce la serie tv sulla tragica storia vera della 18enne pachistana
Ufficiale la data di uscita della serie sulla vicenda della ragazza uccisa per esser...
Robert Pattinson diviso tra Batman e la Mostra di Venezia 2026: l'attore è in concorso con uno dei film più attesi al Lido
Il nuovo film di Lance Oppenheim, basato sulla storia vera del giornalista Chris Han...
Michael Schumacher, la verità che commuove della moglie Corinna: "È diverso, ma è ancora qui". Come sta oggi
Corinna Schumacher rompe il silenzio nel documentario Netflix e racconta il difficil...