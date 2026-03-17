Scherzi a Parte, pagelle: Francesca Chillemi ossessionata (7), scherzi flop (4) e Massimo Boldi fa davvero piangere (5) Terza divertente puntata di Scherzi a Parte in onda lunedì 16 marzo su Canale 5. Scopriamo top e flop dello show condotto da Max Giusti

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Forte degli ascolti registrati dalle prime due puntate di questa nuova edizione, Scherzi a Parte torna con un nuovo e divertente appuntamento in onda lunedì 16 marzo 2026 in prima serata su Canale 5. Alla guida dello storico show di scherzi più amato della televisione italiana c’è ancora Max Giusti, che conduce il terzo appuntamento stagionale tra risate, sorprese e momenti imprevedibili.

Lo show continua a conquistare grazie alla formula collaudata, che mette al centro scherzi spettacolari organizzati ai danni di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della televisione. Anche in questa puntata non mancano situazioni esilaranti, reazioni inattese e momenti di grande divertimento, con i vip protagonisti di trappole studiate nei minimi dettagli. Tra telecamere nascoste, complici insospettabili e messe in scena sempre più elaborate, Max Giusti accoglie in studio vittime e ospiti del terzo appuntamento; l’attrice Francesca Chillemi, il celebre comico Massimo Boldi, l’ex portavoce politico Rocco Casalino, la judoka Laura Maddaloni, l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Marina La Rosa e l’imprenditore ed ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Scopriamo promossi e bocciati.

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Scherzi a Parte, le pagelle della terza puntata (16 marzo 2026)

Max Giusti al posto giusto, voto 8: Bravo e solare per tutto il tempo della puntata, il presentatore di Caduta Libera diverte anche quando gli scherzi non sono all’altezza. Nel momento delle imitazioni, suo cavallo di battaglia, spiccano la parodia del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentis, con la quale prende in giro Massimo Boldi sui suoi vecchi film e poi l’instancabile Malgioglio. La parodia del paroliere scatena il pubblico: "Ma allora non sei suora veramente" dice alla Chillemi intervistandola e alludendo al suo ruolo nella fiction: "Che Dio ci aiuti".

Laura Maddaloni calma e sangue freddo, voto 7: La judoka torna protagonista dello show da vittima e non da complice come in occasione dello scherzo fatto al marito pugile qualche anno fa. L’atleta, proprietaria di una palestra, viene convocata per una proposta di acquisizione della sua attività (palestra) da parte di tale Costanza, una giovane che si occupa di una nuova pratica di movimenti pelvici, che lei, in maniera verace commenta subito come: "Sembra che tromb..". Costanza entra, senza permesso, nella sua palestra per cominciare l’attività e Laura esplode cacciandola con le buone, nonostante gli altri le facciano notare che la pseudosocia abbia qualche diritto. La Maddaloni è brava perché nonostante la grande provocazione rimane calma e ragionevole fino a che scopre di essere vittima dello show. La rabbia passa, ma non per il marito, che dopo la vendetta si merita, quantomeno, l’insulto finale: "Stron…".

Francesca Chillemi, voto 7: La bella attrice viene contattata per uno spot pubblicitario di un casco, nel quale viene torturata su uno dei talloni d’achille, ovvero i capelli, sua fissazione sulla quale non ama scherzare. Dopo aver girato le scene, il casco indossato dalla Chillemi rimane bloccato, e non toglendosi, un componente della redazione procede a tagliarle una ciocca di capelli. L’attrice va su tutte le furie ma poco dopo viene salvata dalla rivelazione del telo di Scherzi a Parte, che le fa tirare un sospiro di sollievo.

Rocco Casalino grazia gli autori e firma la liberatoria, voto 7 : L’ex portavoce di Giuseppe Conte viene messo in mezzo nel corso di una serata in un locale milanese, nel quale assiste ad uno show di un mago per nulla stupefacente. Il mago chiama Casalino sul palco per partecipare a"risuscita figliolo", numero nel quale deve entrare in una bara per sparire. "Sparisci figliolo" grida il pubblico e, mentre Rocco è ancora li, il pubblico finge di non vederlo. Lo show termina ma qualcosa va storto, infatti, la bara non si apre mentre l’ex Gf incalza: "Vi giuro sto male, soffro di claustrofobia", e poi ancora: "Usate un martello, spaccate tutto e io pago ma apro". La soluzione è quella di portarlo fuori dal teatro dentro la bara e subito dopo lo mettono dentro un carro funebre. "Ma che roba è questa, se è uno scherzo è davvero stupido" commenta Casalino, mentre i drivers dell’auto si fermano ad un paninaro per uno spuntino e una birra. "Siete un gruppo di cogl…." incalza Rocco tra una risata nervosa e l’altra. Dopo trenta minuti nella bara, poggiato ad un palo della luca al freddo e un tentativo di chiamata alla polizia, Rocco viene finalmente liberato e tornato al teatro, viene messo a consocenza dello scherzo. Casalino è stato capace di mantenere la calma nonostante lo scherzo macabro e soprattutto a firmare la liberatoria, che come ammette a Max Giusti, non avrebbe voluto all’inizio.

Marina La Rosa promossa, voto 6: Invitata al matrimonio dell’amica e coreografa Veronica Peparini, l’ex Gf, protagonista anche di un discorso nel corso della cerimonia, viene allontanata dalla location con una scusa di un video e non viene più ammessa alla festa con una serie di scuse impossibili. Brava a mantenere la calma in una situazione surreale, non perde le staffe fino al momento dove scopre di essere vittima dello scherzo. Elegante e promossa.

Massimo Boldi da comico a drammatico, voto 5: Il celebre comico, 80 anni, viene incastrato dalla figlia Micaela, che lo convince ad indossare abiti buffi per condurre un nuovo show nel quale tiene dei casting dove non deve farsi riconoscere. Nel corso della puntata, però, tutti gli aspiranti concorrenti intuiscono subito chi è nonostante i travestimenti e la bravura del comico nel camuffare la voce. Solo una concorrente non riconosce l’attore e Boldi lo sottolinea con gli autori dello show: "Si questa non capisce un c…". Alla fine del casting l’attore si svela alla ragazza e inizia una profonda chiacchierata insieme a lei dove si apre sul suo passato e sul dolore della morte della moglie. Al posto della ragazza arriva la figlia Micaela che abbraccia papà Massimo svelando lo scherzo. Non ci sentiamo di dare la sufficienza a Boldi (non per colpa sua) ma per lo scherzo in sè che lo ha snaturato, nonostante le sue doti attoriali, facendolo diventare un attore drammatico in un intervista strappalacrime piuttosto che divertente, come dimostrano le reazioni degli ospiti in studio, tutti con gli occhi rossi per la commozione.

Massimo Ferrero non decolla, voto 5: Chiamato come possibile concorrente per l’Isola dei Famosi, Ferrero viene portato in un centro sportivo accompangato dalla logorroica Valentina, che viene incalzata dall’ex presidente della Sampdoria: "Spegniti", "Statte zitta" e ancora: "Ma sti ca….". Dopo una visita medica, la vittima viene accompagnata in palestra da una personal trainer vestita succinta, che lo provoca con movenze sexy e lo obbliga ad esercizi e movimenti imbarazzanti. Nonostante la simpatia verace del Presidente, lo scherzo non decolla mai veramente e rimane sullo stesso piano per tutto il tempo fino a quando viene svelato. La reazione finale di Ferrero è uguale a quella iniziale, ovvero mandare a quel paese tutti.

Gli scherzi in studio, voto 4: Dalla figlia che rivela di essere incinta alla mamma, alla fidanzata nel pubblico fatta ingelosire con la complicità del compagno, gli scherzi appaiono poco riusciti e a tratti inscenati, come dimostrano le risate delle vittime e la poca naturalezza. Gli scherzi ai Vip sono divertenti, mentre quelli in studio si rivelano un vero flop.

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