Scherzi a parte, cancellata la puntata di stasera (ma Max Giusti festeggia): il motivo dello stop Oggi lunedì 30 marzo 2026 lo speciale ‘best of’ dell’ultima edizione dello show di Canale 5 non andrà in onda: spazio al GF Vip, nuova programmazione e perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Scherzi a Parte non va in onda. Oggi lunedì 30 marzo 2026, infatti, salterà l’appuntamento con lo speciale best of dell’ultima edizione dello show condotto da Max Giusti, che in questa stagione è stato capace di rilanciare il format con numeri più che convincenti. In prima serata su Canale 5, invece, spazio al Grande Fratello VIP di Ilary Blasi. Scopriamo perché e quando tornerà onda Scherzi a Parte analizzando la nuova programmazione Mediaset nel dettaglio.

Scherzi a Parte, puntata cancellata: perché e cosa va in onda al suo posto

Oggi lunedì 30 marzo 2026 in prima serata su Canale 5 era prevista l’ultima puntata di Scherzi a Parte. Nel palinsesto era infatti in programma il tradizionale best of, un appuntamento speciale con tutti i migliori scherzi dell’ultima edizione andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. La programmazione, invece, è stata stravolta all’ultimo minuto: stasera lo show di Max Giusti non andrà in onda e lascerà spazio al Grande Fratello VIP. Il motivo? A contrario di Scherzi a Parte – quasi ‘rinato’ in questa stagione (dopo uno iato di quasi quattro anni) – il reality show di Ilary Blasi è alla disperata caccia di ascolti dopo la partenza da incubo dell’edizione 2026, la prima dell’era post-Signorini. Il GF Vip anticiperà dunque il primo appuntamento settimanale (previsto per martedì) a stasera, il tutto per evitare uno scontro a dir poco impari con la partita della Nazionale in programma domani. Martedì 31 marzo 2026, infatti, Bosnia ed Erzegovina-Italia deciderà le sorti degli Azzurri, che sognano di tornare a un Mondiale dopo la mancata qualificazione alle ultime due edizioni; su Canale 5 andrà invece in onda la dizi turca Forbidden Fruit.

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Il capolavoro di Max Giusti: la ‘nuova vita’ di Scherzi a Parte

Saltato l’appuntamento di stasera, Scherzi a Parte dovrebbe tornare in onda mercoledì con lo speciale best of dell’ultima edizione. Poco male per Max Giusti, che si ritroverà contro una prima serata più ‘debole’ di Rai 1 – a contrario del lunedì con Guerrieri con Alessandro Gassmann va in onda il film Un padre – per raccogliere ancora più ascolti (da tenere d’occhio, però, il prime time di Rai 2, con Stefano De Martino che sta registrando numeri da record al timone di Stasera Tutto è Possibile). Comunque vada quel che è certo è che Max Giusti ha già registrato ascolti più che convincenti, facendo segnare una media di share abbastanza sorprendente ridando vita a un format che era parso usurato nelle ultime edizioni. Il nuovo conduttore ha trascinato il programma oltre il 20% di share con oltre 3 milioni di spettatori. Il cerchio – come anticipato – si chiuderà mercoledì (che sarà anche il 1° aprile, ben calzante per uno scherzo), quando lo show dovrebbe tornare in onda per il best of, con scherzi diventati virali come quello a Samira Lui (girato negli studi de La Ruota della Fortuna con la complicità di Gerry Scotti) e Selvaggia Lucarelli (che si è ritrovata a inseguire in lacrime in autostrada il fidanzato Biagiarelli chiuso nella cella frigorifera di un furgone). Di seguito la nuova programmazione completa della prima serata di Canale 5

Lunedì 30 marzo 2026 ; Grande Fratello VIP

; Grande Fratello VIP Martedì 31 marzo 2026 ; Forbidden Fruit

; Forbidden Fruit Mercoledì 1° aprile 2026; Scherzi a Parte

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