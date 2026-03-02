Scherzi a parte torna in tv: chi sono le prime vittime di Max Giusti (che cerca di riscatto dopo il flop) Al via lunedì 2 marzo la nuova edizione dello storico programma di Canale 5: le anticipazioni e tutte le novità

Torna in tv, lunedì 2 marzo 2026 un grande classico dell’intrattenimento televisivo firmato Mediaset: Scherzi a Parte. Un’edizione completamente rinnovata ma che punta sempre sulla formula classica che tanto ha fatto ridere il pubblico di Canale 5 negli anni. Al centro gli scherzi folli e a volte con quel giusto pizzico di cattiveria, che vedono coinvolti personaggi noti ignari, con le loro esilaranti e a volte imprevedibili reazioni a situazioni surreali e inaspettate frutto della diabolica mente degli autori.

Scherzi a Parte, chi sono le vittime della prima puntata

A guidare questa edizione tutta nuova di Scherzi a Parte, il pubblico di Canale 5 troverà la verve di Max Giusti, al suo esordio con un programma in prima serata, dopo il passaggio in Mediaset. Per il comico e conduttore romano si tratta di una grande occasione, che ha anche il sapore di una possibilità di riscatto dopo gli ascolti non esaltanti del suo Caduta Libera che non riesce a battere L’Eredità di Marco Liorni.

Da Caduta Libera arriva anche una delle prime vittime della prima puntata di Scherzi a Parte che vedremo lunedì 2 marzo, ovvero Isobel Kinnear, la ballerina lanciata dal talent Amici di Maria De Filippi e che affianca Max Giusti tutte le sere nel game-show della fascia preserale prima del Tg5. Insieme a lei, vedremo come reagiranno ai folli scherzi di cui saranno vittime: Gabriel Garko Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca.

Max Giusti ha spiegato quali saranno le novità di questa nuova edizione di un programma che ha esordito ormai 33 anni fa su Canale 5, e che è stato riveduto e aggiornato ai tempi del "second screen", iniziando dal cuore del programma: gli scherzi: "sembrano dei mini-film con alla base una narrazione molto comica", ha detto all’Ansa Max Giusti, che proprio sulla comicità punta, dando in questo anche il suo prezioso contributo di comico dalla lunga carriera.

Per la gioia del pubblico, il conduttore ha infatti anticipato, che sofedererà durante Scherzi a Parte alcune delle sue parodie più divertenti e riuscite: "Ho voluto approcciare Scherzi a parte non solo come conduttore, ma anche come comedian. In studio metterò in scena anche alcune mie parodie e quindi ad accogliere l’ospite di turno ci saranno di volta in volta Alessandro Borghese, Cristiano Malgioglio, Aurelio De Laurentiis, tutto declinato in base alla vittima dello scherzo che facciamo".

Altra novità saranno gli scherzi a persone comuni: per la prima volta infatti, non verranno presi di mira solo volti noti, ma in ogni puntata, a cadere nelle trappole degli autori vedremo anche persone non note.

Insomma, Scherzi a Parte, versione 2026 si annuncia un programma che prende tutto ciò che ha funzionato nei suoi oltre 30 anni, rendendolo al passo con i tempi. Vedremo i risultati a partire da questa sera, lunedì 2 marzo 2026, in prima serata su Canale 5.

