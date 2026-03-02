Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Scherzi a parte torna in tv: chi sono le prime vittime di Max Giusti (che cerca di riscatto dopo il flop)

Al via lunedì 2 marzo la nuova edizione dello storico programma di Canale 5: le anticipazioni e tutte le novità

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Torna in tv, lunedì 2 marzo 2026 un grande classico dell’intrattenimento televisivo firmato Mediaset: Scherzi a Parte. Un’edizione completamente rinnovata ma che punta sempre sulla formula classica che tanto ha fatto ridere il pubblico di Canale 5 negli anni. Al centro gli scherzi folli e a volte con quel giusto pizzico di cattiveria, che vedono coinvolti personaggi noti ignari, con le loro esilaranti e a volte imprevedibili reazioni a situazioni surreali e inaspettate frutto della diabolica mente degli autori.

Scherzi a Parte, chi sono le vittime della prima puntata

A guidare questa edizione tutta nuova di Scherzi a Parte, il pubblico di Canale 5 troverà la verve di Max Giusti, al suo esordio con un programma in prima serata, dopo il passaggio in Mediaset. Per il comico e conduttore romano si tratta di una grande occasione, che ha anche il sapore di una possibilità di riscatto dopo gli ascolti non esaltanti del suo Caduta Libera che non riesce a battere L’Eredità di Marco Liorni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Da Caduta Libera arriva anche una delle prime vittime della prima puntata di Scherzi a Parte che vedremo lunedì 2 marzo, ovvero Isobel Kinnear, la ballerina lanciata dal talent Amici di Maria De Filippi e che affianca Max Giusti tutte le sere nel game-show della fascia preserale prima del Tg5. Insieme a lei, vedremo come reagiranno ai folli scherzi di cui saranno vittime: Gabriel Garko Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca.

Max Giusti ha spiegato quali saranno le novità di questa nuova edizione di un programma che ha esordito ormai 33 anni fa su Canale 5, e che è stato riveduto e aggiornato ai tempi del "second screen", iniziando dal cuore del programma: gli scherzi: "sembrano dei mini-film con alla base una narrazione molto comica", ha detto all’Ansa Max Giusti, che proprio sulla comicità punta, dando in questo anche il suo prezioso contributo di comico dalla lunga carriera.

Per la gioia del pubblico, il conduttore ha infatti anticipato, che sofedererà durante Scherzi a Parte alcune delle sue parodie più divertenti e riuscite: "Ho voluto approcciare Scherzi a parte non solo come conduttore, ma anche come comedian. In studio metterò in scena anche alcune mie parodie e quindi ad accogliere l’ospite di turno ci saranno di volta in volta Alessandro Borghese, Cristiano Malgioglio, Aurelio De Laurentiis, tutto declinato in base alla vittima dello scherzo che facciamo".

Altra novità saranno gli scherzi a persone comuni: per la prima volta infatti, non verranno presi di mira solo volti noti, ma in ogni puntata, a cadere nelle trappole degli autori vedremo anche persone non note.

Insomma, Scherzi a Parte, versione 2026 si annuncia un programma che prende tutto ciò che ha funzionato nei suoi oltre 30 anni, rendendolo al passo con i tempi. Vedremo i risultati a partire da questa sera, lunedì 2 marzo 2026, in prima serata su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche

Max Giusti Scherzi a Parte

Max Giusti, anche Scherzi a Parte: la scommessa totale di Pier Silvio Berlusconi sull’erede di Gerry Scotti

Scherzi a Parte torna in tv dopo tre stagioni con Max Giusti, che diventerà uno dei ...
max-giusti-Isobel Kinnear

Caduta Libera, Max Giusti cambia tutto dopo il flop: il nuovo ruolo di Isobel Kinnearn

Nuova sigla, giochi inediti e montepremi più alto: Mediaset rilancia il game di Max ...
Riccardo Scamarcio e Luca Argentero

Cosa Fai a Capodanno? Luca Argentero e Riccardo Scamarcio stasera in TV in un ruolo alla guardie e ladri

Tutti i segreti dietro la realizzazione del film che ci darà ancora un'ultimo assagg...
Cena di Classe, Mandelli spiazza tutti con una pecora protagonista del primo trailer

Cena di classe, il primo trailer del film è delirante: Mandelli fa il casting a una pecora

Francesco Mandelli torna al cinema con Cena di Classe, un film esilarante che spiazz...
Ilary Blasi - Selvaggia Lucarelli

Grande Fratello Vip, svelata la data di inizio e Selvaggia Lucarelli verso il sì: la reazione (inattesa) di Milly Carlucci

Stando agli ultimi rumor il reality show Mediaset potrebbe lasciare il lunedì per sb...
L’Eredità - Sfida tra Giganti, le pagelle: Totti (9) gela Checco Zalone: "Film mai visto", Carlo Verdone (8) choc: "Ho finto"

L’Eredità - Sfida tra Giganti, le pagelle: Totti (9) gela Checco Zalone: "Film mai visto", Carlo Verdone (8) choc: "Ho finto"

Scopriamo promossi e bocciati dell'Eredità - Sfida tra Giganti, serata speciale del ...
Affari Tuoi San Valentino pagelle puntata ieri 13 febbraio

Affari tuoi - San Valentino, le pagelle: De Martino fuoriclasse (9), Federica Nargi bella che non balla (5), Caressa dov'era? (5)

Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte, promossi e bocciati dello speciale ...
Gerry Scotti e Stefano De Martino

Affari tuoi, De Martino stuzzica Gerry Scotti e il suo pubblico: "Qua guardano la Ruota della Fortuna"

Nella nuova puntata del 12 febbraio c'è Ylenia, che gioca una partita sfortunata e n...
Elettra Lamborghini e Caterina Balivo

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ferma un festino e balla in strada con le Las Ketchup, Balivo sentenzia: "Cringissimo"

Dal racconto della notte movimentata a Monte Carlo di Elettra, al balletto con le La...

Ford

Auto per piacere o auto da utilizzare?

L’urban SUV che emoziona alla guida

LEGGI

Personaggi

Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani
Lillo

Lillo
Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo
L'attore Nino Frassica

Nino Frassica

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963