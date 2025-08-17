Da Bridgerton a Londra, Scatta l'amore per Simone Ashley su Prime Video (ma l'attrice non ci crede) La "viscontessa" della nota serie Netflix è la giovane fotografa Pia, a cui una sensitiva ha predetto il vero amore nel giro di cinque appuntamenti

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

La "viscontessa" di Bridgerton ha trovato l’amore a Londra. Sì, non stiamo scherzando, semplicemente parliamo di Scatta l’amore, commedia romantica disponibile in streaming su Prime Video e con protagonista Simone Ashley. Il noto volto della serie in costume di Netflix qui interpreta Pia, una giovane fotografa della City che ha un sogno, ma non sa come inseguirlo. Tra una famiglia che spinge per un matrimonio, un lavoro precario e un passato che non vuole smettere di bussare alla sua porta, Pia vive una vita piena di conflitti. Nel cast troviamo anche Hero Fiennes Tiffin, Luke Fetherston, Anoushka Chadha e Sindhu Vee.

Di cosa parla la trama di Scatta l’amore in streaming su Prime Video?

Pia (Ashley) vive a Londra e fa la fotografa, cercando di barcamenarsi tra le numerose difficoltà della vita. Figlia di una famiglia indiana-britannica, cerca di conciliare la sua carriera con le aspettative familiari. A scombussolare le carte, però, arriva una sorta di guida spirituale che le predice che l’amore si manifesterà entro i suoi prossimi cinque appuntamenti. Da questo momento Pia si getta in un susseguirsi di appuntamenti al buio, alcuni disastrosi, altri comici ed esilaranti. Ogni incontro è un passo verso la scoperta di se stessa e della propria identità, ma anche un viaggio che la porterà a confrontarsi con il ritorno del suo ex fidanzato Charlie (Tiffin).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A dare supporto a Pia, ma anche a crearle grande confusione, c’è l’amico di una vita, Jay (Fetherson), mentre Laxmi (Vee), è la madre che non smette mai di fare pressioni sulla figlia per trovare il marito giusto. Pressioni esacerbate dalla presenza costante nella sua vita della sorella Sonal (Chadha), in procinto di convolare a giuste nozze.

Un remake in salsa londinese

Scatta l’amore è il remake inglese della commedia australiana Five Blind Dates, ma è anche qualcosa in più. La sceneggiatura di Nikita Lalwani e la regia di Prarthana Mohan riescono a restituire una visione fresca e vivace del mondo dei trentenni alla ricerca dell’amore. Le location londinesi, in particolare il quartiere di Hackney, dove vive realmente Simone Ashley, fungono da interessantissimo fondale per la sgangherata vita della romantica Pia. La scelta di ambientare il film in un contesto così multiculturale, poi, non è casuale. Si tratta di una vera dichiarazione d’amore nei confronti della Londra odierna, in cui tradizione e novità si mescolano in mix perfetto.

Potrebbe interessarti anche