Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Scary Movie 6, il cast originale nel trailer del film che ha "distrutto" l'horror

Scary Movie 6 si presenta con un teaser trailer che riporta nel franchise tutti i personaggi storici della saga horror comedy

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Scary Movie 6, il cast originale nel teaser trailer del film che ha "distrutto" l'horror
AnsaFoto

I "core four", ovvero i quattro protagonisti del cast dell’originale Scary Movie tornano nel teaser trailer del capitolo 6, pronto a fare nuovamente a pezzi i grandi film horror. Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, "Ghostface", Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") e Regina Hall ("Brenda") si riuniscono in Scary Movie 6 insieme a volti amatissimi di ritorno e nuove facce. Proprio Marlon aveva "piratato" nella giornata di ieri, 1° marzo, le prime immagini del film. Come al solito trovate il teaser trailer di Scary Movie 6 in calce all’articolo.

Scary Movie 6: il teaser trailer del franchise horror comedy

Nuovi arrivi e graditi ritorni nel trailer di Scary Movie 6, l’ultimo capitolo della saga che parodizza i film horror di maggiore successo. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall, Anna Faris, Lochlyn Monroe, Dave Sheridan e Jon Abrahams tornano a recitare nel film. Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, ideatori originali del franchise, si sono occupati della sceneggiatura insieme al collaboratore di lunga data Rick Alvarez, che è anche dietro alla produzione. Michael Tiddes, già regista di Ghost Movie, dirige il progetto, anche lui in una sorta di ritorno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tra gli altri nuovi arrivati ​​nel cast figurano Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Gregg Wayans, Ruby Snowber e Benny Zielke. La produzione è affidata a Miramax, mentre Jonathan Glickman, Alexandra Loewy e Thom Zadra sono produttori esecutivi.

Quando esce Scary Movie 6

Il nuovo capitolo del franchise che più di tutti dissacra i film horror verrà distribuito in tutto il mondo da Paramount, nell’ambito del suo accordo first-look con Miramax, il 12 giugno 2026. Durante una breve intervista nel 2025, Marlon Wayans ha descritto il film come un capitolo "senza esclusione di colpi" pieno di "criminali che offrono pari opportunità". Nel trailer vengono mostrati alcuni dei franchise presi di mira dalla pellicola, che non risparmierà colpi per nessuno. Coinvolti anche il candidato all’Oscar Sinners di Ryan Coogler e The Substance di Coralie Fargeat.

Nell’obiettivo dei fratelli Wayans e compagnia anche i cult di Jordan Peele come Get Out e i nuovi slasher alla Terrifier 3 e Longlegs. Il film si presenta con un claim coraggioso: "I Wayans sono tornati per cancellare la Cancel Culture". Tra battute sui pronomi e parodie sull’horror "elevato", il messaggio è chiaro: nessuno è al sicuro e ogni limite verrà superato. Qui in basso trovate il teaser trailer in italiano di Scary Movie 6.

Potrebbe interessarti anche

È ufficiale, il sequel di questa famosa saga si farà e potrebbe uscire su Paramount+

È stato il film evento che lanciò Carmen Electra: Paramount annuncia il sequel

I fratelli Wayans tornano assieme a distanza di 18 anni per quello che sarà un reboo...
Shrinking 3, Michael J. Fox torna in scena nel trailer della terza stagione della serie Apple TV

Shrinking 3, Michael J. Fox torna in tv dopo 5 anni ma questa battuta nel trailer fa già discutere: nessuno se la aspettava

Apple TV+ svela Shrinking 3: tra nuovi amori, crisi personali e un grande ritorno, M...
Scream 7, è stato rilasciato il teaser trailer del nuovo film della saga slasher

Scream 7, Ghostface farà più paura nel 2026: 'buoni' propositi clamorosi e un messaggio choc per Sidney

Scream 7 rilancia la saga horror con Ghostface e i suoi “buoni propositi”: un messag...
Scream 7, è stato rilasciato il teaser trailer del nuovo film della saga slasher

Scream 7, ci aspetta un finale devastante: l'ultimo trailer è atroce e senza pietà

Il trailer finale di Scream 7, film in uscita tra pochi giorni al cinema, annuncia i...
Scream 7, terrore puro per Sidney Prescott nel nuovo trailer del film

Scream 7, Sidney Prescott travolta dalla sua paura più grande nel nuovo trailer: chi è la vittima di Ghostface

Scream 7 si presenta al pubblico con un nuovo trailer che mostra una Sidney Prescott...
Super Bowl 2026, tutti i trailer dei film in uscita: da Cliff Both (con Brad Pitt) a Disclosure Day (con Emily Blunt)

Il cinema invade il Super Bowl 2026: da Star Wars a Spielberg, tutti i trailer dei film in uscita (c’è anche Netflix)

Dal ritorno di Baby Yoda alle sorprese Netflix, passando per Spielberg e DC: il Supe...
Lee Cronin trasforma La Mummia nel film più disturbante dell'anno: l'agghiacciante trailer

Lee Cronin trasforma La Mummia nel film più disturbante dell'anno: l'agghiacciante trailer

È stato pubblicato il primo trailer di La Mummia, film horror di Lee Cronin che prom...
Peaky Blinders The Immortal Man: il trailer scatena l'inferno a Birmingham

Peaky Blinders The Immortal Man: si scatena l'inferno a Birmingham nel trailer ufficiale

Cillian Murphy affronta l'ultima missione nel nuovo trailer ufficiale di Peaky Blind...
Luca Marinelli, il suo ruolo indimenticabile (nato da un rapimento)

Luca Marinelli, il suo ruolo indimenticabile (nato da un rapimento)

Stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, Fabrizio De André - Principe libero racconta l'...

Ford

Auto per piacere o auto da utilizzare?

L’urban SUV che emoziona alla guida

LEGGI

Personaggi

Lillo

Lillo
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Jenna Ortega

Jenna Ortega
Raz Degan

Raz Degan

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963