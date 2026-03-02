Scary Movie 6, il cast originale nel trailer del film che ha "distrutto" l'horror
Scary Movie 6 si presenta con un teaser trailer che riporta nel franchise tutti i personaggi storici della saga horror comedy
I "core four", ovvero i quattro protagonisti del cast dell’originale Scary Movie tornano nel teaser trailer del capitolo 6, pronto a fare nuovamente a pezzi i grandi film horror. Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, "Ghostface", Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") e Regina Hall ("Brenda") si riuniscono in Scary Movie 6 insieme a volti amatissimi di ritorno e nuove facce. Proprio Marlon aveva "piratato" nella giornata di ieri, 1° marzo, le prime immagini del film. Come al solito trovate il teaser trailer di Scary Movie 6 in calce all’articolo.
Scary Movie 6: il teaser trailer del franchise horror comedy
Nuovi arrivi e graditi ritorni nel trailer di Scary Movie 6, l’ultimo capitolo della saga che parodizza i film horror di maggiore successo. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall, Anna Faris, Lochlyn Monroe, Dave Sheridan e Jon Abrahams tornano a recitare nel film. Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, ideatori originali del franchise, si sono occupati della sceneggiatura insieme al collaboratore di lunga data Rick Alvarez, che è anche dietro alla produzione. Michael Tiddes, già regista di Ghost Movie, dirige il progetto, anche lui in una sorta di ritorno.
Tra gli altri nuovi arrivati nel cast figurano Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Gregg Wayans, Ruby Snowber e Benny Zielke. La produzione è affidata a Miramax, mentre Jonathan Glickman, Alexandra Loewy e Thom Zadra sono produttori esecutivi.
Quando esce Scary Movie 6
Il nuovo capitolo del franchise che più di tutti dissacra i film horror verrà distribuito in tutto il mondo da Paramount, nell’ambito del suo accordo first-look con Miramax, il 12 giugno 2026. Durante una breve intervista nel 2025, Marlon Wayans ha descritto il film come un capitolo "senza esclusione di colpi" pieno di "criminali che offrono pari opportunità". Nel trailer vengono mostrati alcuni dei franchise presi di mira dalla pellicola, che non risparmierà colpi per nessuno. Coinvolti anche il candidato all’Oscar Sinners di Ryan Coogler e The Substance di Coralie Fargeat.
Nell’obiettivo dei fratelli Wayans e compagnia anche i cult di Jordan Peele come Get Out e i nuovi slasher alla Terrifier 3 e Longlegs. Il film si presenta con un claim coraggioso: "I Wayans sono tornati per cancellare la Cancel Culture". Tra battute sui pronomi e parodie sull’horror "elevato", il messaggio è chiaro: nessuno è al sicuro e ogni limite verrà superato. Qui in basso trovate il teaser trailer in italiano di Scary Movie 6.
