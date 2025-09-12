È ufficiale, il sequel di questa famosa saga si farà e potrebbe uscire su Paramount+ I fratelli Wayans tornano assieme a distanza di 18 anni per quello che sarà un reboot della storica saga comica: ecco di quali film sarà la parodia

Fan delle commedie demenziali, gioite. È arrivata l’ufficialità che il pubblico aspettava da tempo: una storica saga sta per tornare, con quello che sarà con tutta probabilità un reboot. Non solo, perchè il cast vedrà il ritorno di tre nomi che gli appassionati conoscono molto bene. Vediamo assieme tutte le novità.

Scary Movie 6 torna e con lui i fratelli Wayans

Marlon Wayans, lo Shorty dei primi film della saga di Scary Movie, ha annunciato ufficialmente l’arrivo di una nuova pellicola del franchise comico-demenziale: "SIAMO TORNATI!!! Dopo quasi 20 anni, i fratelli Wayans finalmente daranno ai fan quello che chiedono… un ritorno al franchise di SCARY MOVIE! Non vediamo l’ora di tornarci a divertire sul grande schermo", ha scritto l’attore sui propri profili social. E non solo, perchè assieme a lui rivedremo gli altri fratelli Wayans, Shawn e Keenen, in una reunion che i fan aspettavano da anni.

"Non potremmo essere più emozionati di far parte del nuovo Scary Movie e di lavorare di nuovo insieme. Questo è un franchise che abbiamo creato più di 20 anni fa. Ricordiamo le persone che ridevano tra le corsie e speriamo di vedere che accada di nuovo. Non vediamo l’ora di lavorare con Jonathan Glickman e il suo team alla nuova Miramax per portare queste risate nei cinema, dove appartengono. È una doppia reunion", hanno affermato i tre fratelli.

Cosa sappiamo di Scary Movie 6

Per il momento, purtroppo, non si sa molto in merito a Scary Movie 6. Sarà in linea generale un reboot della saga ed entrerà in produzione l’anno prossimo. Ancora, ovviamente, nessuna data di uscita annunciata, come anche nessun membro del cast. Si può ipotizzare che rivedremo qualche personaggio della saga originale, ma nulla è ancora certo.

Scary Movie 6 sarà realizzato come parte della partnership first look della Paramount con Miramax, lo studio dietro la serie cinematografica. Miramax finanzierà interamente la produzione, mentre Paramount avrà l’onere della distribuzione. Per questo è facile pensare che Scary Movie 6 arriverà in streaming sul portale proprietario di Paramount, Paramount+.

Di quali film Scary Movie 6 sarà la parodia

Uno dei marchi di fabbrica della saga di Scary Movie è sempre stato quello di parodiare pellicole horror più conosciute. Da The Ring a Scream, passando per Signs e Paranormal Activity, la saga ha costruito la propria fortuna sul dissacrare con ferocia tutto il cinema di genere. Ora, a distanza di oltre 10 anni all’ultimo capitolo (datato 2013), la saga horror comica più famosa del mondo sta per tornare, con un nuovo carico di parodie.

In un’intervista a ComicBook, Marlon Wayans si è fatto "scappare" alcuni dei titoli che verranno presi in giro nel prossimo Scary Movie 6. Innanzitutto ci saranno Scappa – Get Out e Nope, entrambi girati da Jordan Peele. Troveremo poi Longlegs, il recente caso cinematografico con Nicolas Cage nei panni di un serial killer inquietante e satanico. Accanto a lui ci sarà spazio per The Exorcist: Il Credente, sequel di Blumhouse della pellicola che ha rilanciato il franchise de L’Esorcista, e per Sinners, l’horror sovrannaturale scritto e diretto da Ryan Coogler.

